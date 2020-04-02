العثور على لغم أرضي وذخائر من مخلّفات الحرب العالميّة الثانية

عثرت تشكيلة تابعة للهندسة العسكريّة بمنطقة السوايسيّة بسبيطلة أمس الاربعاء، على لغم أرضي قديم غير تقليدي وتم تفجيره على عين المكان.





كما تولّت تشكيلات عسكريّة مختصّة خلال 24 ساعة الماضية وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس، تفجير 3 ذخائر قديمة من أعيرة مختلفة من مخلّفات الحرب العالميّة الثانية، عثرت عليها بمناطق مختلفة من الجمهوريّة.





وتمكّن فريق تقني تابع للقاعدة البحريّة الرئيسيّة بقليبية من معاينة جسم حديدي كروي بحري من مخلّفات الحرب العالميّة وتأمينه، في انتظار توجيه فريق من الغوّاصين المختصّين لأخذ ما يتناسب من إجراءات.