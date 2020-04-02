"السكك الحديدية" تعقيم القطارات وغسلها من الداخل والخارج لمواجهة كورونا

الخميس 02/أبريل/2020 - 03:03 م
التعقيم
التعقيم
رقية جمال
قال المهندس إبراهيم عيسى، رئيس الإدارة المركزية لتشغيل المسافات الطويلة بهيئة السكك الحديدية: إن رئيس الهيئة قام بتوفير كافة الإمكانيات للقيام بتجهيز وتطهير وتعقيم جميع القطارات الواردة بالمحطات وتطهير المحطات نفسها.

ونوه بأنه عقب وصول القطارات يتم تخزينها بالورش وغسلها من الداخل والخارج وتجفيفها وتعقيها وتطهيرها. 

وأضاف "عيسى"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "تغطية خاصة ضد كورونا" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن هناك ملصقات توعية للركاب بجميع القطارات، وهناك توعية للصم والبكم والمعاقين ذهنيًا، مع استخدام الإذاعة المحلية بالقطارات لتوعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه.

ولفت رئيس الإدارة المركزية لتشغيل المسافات الطويلة بهيئة السكك الحديدية، إلى أنه وفقًا للالتزام بقرار حظر التجوال تعمل القطارات لمدة 12 ساعة فقط، وتقوم بالدفع بأسطول كبير من القطارات خلال هذه الفترة لاستيعاب المواطنين ومنع الزحام للحد من انتشار فيروس كورونا.

تعقيم القطارات والمحطات ضد كورونا

وفي سياق آخر، بدأت هيئة السكك الحديدية، إجراءات تعقيم وتطهير جميع القطارات والمحطات ضد فيروس كورونا المستجد، في إطار الالتزام بتوجيهات الحكومة باتخاذ كافة الوسائل والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة الفيروس ومنع تفشيه داخل مصر.

وطالب المهندس سامي عبد التواب، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، المواطنين بعدم ركوب المواصلات إلا للضرورة فقط، قائلا: "يا حضرة المواطن لو مش رايح مشوار مهم متركبش مواصلات، سيب المواصلات للضرورة، خليك في بيتك لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا".

وأضاف سامي، في تصريحات له، أنهم يتعاملون يوميًا مع مليون راكب و47 ألف عامل وموظف في السكك الحديدية، كما أن الهيئة بدأت حملات توعوية، ووضع منشورات للجمهور.

وأكد أنه تم توزيع كمامات ومطهرات على كل موظفي شبابيك حجز التذاكر، وكل من له تواصل مباشر مع الجمهور، موضحًا أن 3500 عربة وجرار يتم تطهيرهم يوميًا.

وأصدرت هيئة السكة الحديد، قرارا بإلزام العاملين لديها المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات الطبية وتعقيم الأيدي على مدار اليوم، حيث تقوم بتوزيع كمامات طبية يوميًا على المحطات بجانب مواد مُعقمة لاستخدامها في تعقيم الأيدى لكل المتعاملين مع الجمهور من صرافين وغيرهم.

ويقوم عمال النظافة بالسكة الحديد بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها خصوصا القطارات العادية ضمن إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا، كما لجأ المرفقين إلى تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

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