أخبار البورصة المصرية .. "ليسيكو مصر" تتصدر قائمة الأسهم المرتفعة اليوم





اخبار البورصة المصرية .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً





تصدر سهم ليسيكو مصر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم الخميس ، بنسبة ارتفاع 9.97% وبسعر 2.1 جنيه ، ثم جاء في الترتيب الثاني سهم ايديتا للصناعات الغذائية بنسبة 9.96% وبسعر 8.6 جنيه ، تلاه سهم مصر للاسمنت - قنا بنسبة 9.7% وبسعر 5.9 جنيه ، ثم سهم السويس للاسمنت بنسبة 9.5% وبسعر 5.8 جنيه ، وجاء في الترتيب الخامس سهم العامة لصناعة الورق - راكتا بنسبة ارتفاع 8.9% وبسعر 3.8 جنيه.