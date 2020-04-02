أخبار البورصة المصرية .. "ليسيكو مصر" تتصدر قائمة الأسهم المرتفعة اليوم
الخميس 02/أبريل/2020 - 02:52 م
نيفين سمير
اخبار البورصة المصرية .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً
تصدر سهم ليسيكو مصر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم الخميس ، بنسبة ارتفاع 9.97% وبسعر 2.1 جنيه ، ثم جاء في الترتيب الثاني سهم ايديتا للصناعات الغذائية بنسبة 9.96% وبسعر 8.6 جنيه ، تلاه سهم مصر للاسمنت - قنا بنسبة 9.7% وبسعر 5.9 جنيه ، ثم سهم السويس للاسمنت بنسبة 9.5% وبسعر 5.8 جنيه ، وجاء في الترتيب الخامس سهم العامة لصناعة الورق - راكتا بنسبة ارتفاع 8.9% وبسعر 3.8 جنيه.
وربحت البورصة المصرية اليوم نحو 2.3 مليار جنيه ليغلق رأسمالها السوقي عند مستوى 528.405 مليار جنيه ، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 9455 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 995 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1024 نقطة، وقفز مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 721 نقطة.
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