وزارة التعليم العالي تعلن تأجيل العودة الجامعية إلى إشعار آخر

الخميس 02/أبريل/2020 - 03:03 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء امس الأربعاء، عن تأجيل العودة للمؤسسات الجامعية، إلى حين إشعار آخر، وذلك إثر قرار مجلس الأمن القومي، الصادر يوم الثلاثاء، بتمديد الحظر الصحي الشامل لمدة أسبوعين، في إطار الإجراءات الرامية إلى مكافحة فيروس كورونا المستجد في تونس.

من جهة أخرى أكدت الوزارة في بلاغ لها، على العمل في سبيل إنجاح السنة الجامعية الحالية، مشيدة في هذا الصدد بالمجهود الذي تبذلها « مختلف مكونات الأسرة الجامعية، من مدرّسين وطلبة وإداريين وعملة وأطراف اجتماعية، في ظل هذا الظرف الإستثنائي ».

وكانت وزارة التعليم العالي علّقت النشاط منذ ثلاثة أسابيع، بمختلف مؤسسات التعليم العالي كما قررت تأجيل المهمات والتربصات بالخارج، لكل الطلبة والأساتذة والباحثين وموظفي التعليم العالي والبحث العلمي، توقيا من انتشار فيروس « كورونا » المستجد.

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