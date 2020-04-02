الانتهاء من تعقيم فنادق الأقصر وأسوان

أعلنت وزارة السياحة والآثار، تعقيم الفنادق الثابتة والعائمة بمحافظتي الأقصر وأسوان، كما تم تطهير القرية النوبية.





يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لاستكمال أعمال التطهير والتعقيم في مختلف المنشآت الفندقية وجميع المواقع والمتاحف الأثرية.





وتمت أعمال التعقيم والتطهير بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، ووفقًا للمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وتحت إشراف وباستخدام مواد معتمده من وزارة الصحة والسكان.





وقالت سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية: إن التعقيم شمل البرجولات والممرات والغرف الفندقية والمصاعد والسلالم والأبواب والمقابض الخاصة بها وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.





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نفذت وزارة السياحة والآثار، صباح الاثنين الماضي، أعمال التعقيم والتطهير للفنادق السياحية في الجيزة، وكذلك تطهير وتعقيم المنطقة المحيطة بتمثال أبي الهول في هضبة أهرامات الجيزة؛ استمرارا لتطبيق إجراءات الوقاية والحماية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.





وتفقد وزير السياحة والآثار، خالد العناني، الإجراءات الوقائية التي يتبعها الفندق منذ دخول البهو ومنطقة المطاعم والبرجولا وحمامات السباحة والممرات الداخلية للفنادق وغرف الضيوف، كما تفقد أعمال تطهير وتعقيم المطابخ.





جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار تقوم بأعمال تطهير وتعقيم واسعة شملت جميع المتاحف والمواقع الأثرية في جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير عدد من الفنادق في الغردقة وخليج مكادي والجونة وجنوب سيناء والأقصر وغيرها من المدن السياحية بالتعاون مع غرفة المنشات الفندقية.





تنفيذ مشروع مشترك لبناء الشخصيات التاريخية التخيلية بتكنولوجيا الهولوجرام





في سياق آخر، اتفق الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على التعاون في تنفيذ مشروع مشترك لبناء الشخصيات التاريخية التخيلية، بتكنولوجيا الهولوجرام، وذلك في إطار الترويج السياحي لمصر بالمحافل والمعارض الدولية.





جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرين صباح الثلاثاء الماضي، لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالتعاون بين الوزارتين خلال الفترة القادمة، شهد الاجتماع غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار للشؤون السياحية ورأفت هندي نائب وزير الاتصالات للبنية التحتية ورئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من قيادات الوزارتين.



