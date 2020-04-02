إسعاد يونس عن كورونا: كرة 7 مليار محبوسين حاجة مرعبة

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عبرت الإعلامية إسعاد يونس ببعض الكلمات عن ما يعايشه العالم من ظروف الحظر المنزلي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".



حيث كتبت "يونس" قائلة: "فكرة إن سبعة مليار بني آدم علي وجه البسيطة، بالإجماع وبدون استثناءات محظورين ومحبوسين وعايشين على أمل واحد مرهون بإجتهاد عدد من العلماء في اكتشاف علاج لڤيروس واحد من الآلاف اللي بتهاجمنا في كل لحظة فكرة مرعبة في حد ذاتها".



وتابعت "يونس" قائلة: "إنهم ينجحوا أو لا قدر الله لأ، فكرة أكثر رعبًا ، عددهم كام عالم؟، مليون مثلًا؟، يعني السبعة مليار روحهم في إيد مليون شخص مثلا؟ ده يخلينا لو قدر الله لنا النجاة من هذه الغمة إننا نعيد التفكير في أولويات صرفنا للفلوس، توجيه الميزانيات للعلم في المقام الأول، الأخطار التالية لهذه الأزمة لن يحلها إلا العلم".



وأضافت "يونس" قائلة: "ده هيخلق في العالم كله مصفى كبيرة يقع من أخرامها للبلاعة، كل تجار الدجل و الشعوذة و ترويج الأفكار الوهمية و استعباد الشعوب البسيطة و الاتجار بأرواحهم لتحقيق مكاسب سلطة ومال وخلافه، خلاص، خلص العصر ده الي الأبد".



وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: أملنا في ربنا كبير هو مسبب الأسباب وكدة الدول الكبيرة عرفت حجمها وانها ضعيفة قوي قوي قدام ربنا وفعلا البلاعة هتتملي بكتير قوي كانوا مستهترين بمصر بس ربنا معانا قادر يطلع علاج البلوة دي من عندنا ليه لا عرفنا قيمة بلدنا بكل ما فيها وعرفناها للعالم.

