هل يمتد دور انعقاد مجلس النواب بسبب كورونا؟.. وكيل البرلمان يجيب

قال النائب سليمان وهدان، وكيل البرلمان، إن مجلس النواب ملتزم بإجراءات الحكومة بفرض حظر التجوال، مؤكدًا أن عودة الجلسات العامة تتوقف على قرار الدولة باستمرار الحظر أم لا، لأنه ليس من المنطقي أن يكسر المجلس قرار الحظر، ويقوم بعقد جلساته.





وأوضح "وهدان" في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، أن مجلس النواب الحالي سينتهي في موعده المحدد 9 يناير 2021، وفقا لما جاء في النصوص الدستورية، مشيرًا إلى أن تأجيل الجلسات في الوقت الحالي بسبب فيروس كورونا لن يؤثر على انتهاء المجلس في موعده المحدد له.





وأشاد وكيل مجلس النواب، بالإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيرس كورونا للحد من انتشاره، ودور الجنود المجهولين من الأطباء والممرضين والممرضات ورجال الإسعاف وجميع العاملين في المجال الطبي لمكافحة هذا الفيروس، بالإضافة إلى دور رجال الشرطة في حفظ الأمن والأمان خلال فترة حظر التجوال.





ووجه وكيل البرلمان التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، على قراره بتحمل صندوق تحيا مصر نفقات الحجر الصحى للمصريين الذين عادوا من الخارج، مؤكدا أن هذا القرار يحفظ المواطن من تعرضه لهذا الفيروس ويوفر له بيئة آمنة.









أحدث تطورات كورونا





كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأربعاء، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة ماليزية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179 حالة حتى الأمس.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 221 حالة، من ضمنهم الـ 179 متعافيًا.





6 وفيات جديدة





وأشار إلى تسجيل 69 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم أردني الجنسية و5 مصريين.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 779 حالة من ضمنهم 179 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و52 حالة وفاة.





تحليل بيانات الوضع الوبائي





وفي ذات السياق استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تحليل بيانات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في جمهورية مصر العربية، حيث إن أكثر فئة عمرية تعرضت للإصابة هي الفئة العمرية من 50 إلى 59 عامًا بنسبة 22% من إجمالي المصابين، مضيفةً أن 94% من المتوفين كانوا في الفئة العمرية أكثر من 50 عامًا، و100% من المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة أو أورام.





وأوضحت أن نسبة الذكور بلغت 61% من إجمالي المصابين، وبلغت نسبة الإناث 39%، كما بلغت نسبة إصابة الأطفال الأقل من عشر سنوات 2% من إجمالي عدد الإصابات، لافتةً إلى أن متوسط فترة الإقامة في المستشفيات من توقيت الدخول وحتى الشفاء التام بلغ 8 أيام، مؤكدة استمرار استقرار الوضع الوبائي في مصر مقارنة بالوضع الوبائي العالمي.



