كانافارو: سأدرب ريال مدريد يومًا ما

أعرب الإيطالي فابيو كانافارو المدير الفني لجوانجزو ومنتخب الصين حاليًا عن رغبته في تدريب ريال مدريد في المستقبل كما توقع فوز إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد وبورتو ومنتخب إسبانيا السابق برئاسة الإتحاد الإسباني لكرة القدم.





وقال كانافارو في حديث له مع إيكر كاسياس عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام:"أعتقد أنني سأكون مدربًا لريال مدريد يومًا ما وأنت ستفوز برئاسة الاتحاد الإسباني".





وأضاف: "لقد استفدت من التدريب في الصين، الآن أصبحت أكثر ثقة وخبرة ومستعد للعودة والعمل في أوروبا كمدير فني، سنرى ما سيحدث".





واختتم كانافارو تصريحاته قائلاً:"يجب أن أوجه التهنئة لزين الدين زيدان بسبب قدرته على إدارة الأمور داخل النادي والفريق، زيدان عظيم ويقوم بذلك بطريقة رائعة".



