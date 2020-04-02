كانافارو: سأدرب ريال مدريد يومًا ما

الخميس 02/أبريل/2020 - 04:09 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
أعرب الإيطالي فابيو كانافارو المدير الفني لجوانجزو ومنتخب الصين حاليًا عن رغبته في تدريب ريال مدريد في المستقبل كما توقع فوز إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد وبورتو ومنتخب إسبانيا السابق برئاسة الإتحاد الإسباني لكرة القدم.

وقال كانافارو في حديث له مع إيكر كاسياس عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام:"أعتقد أنني سأكون مدربًا لريال مدريد يومًا ما وأنت ستفوز برئاسة الاتحاد الإسباني".

وأضاف: "لقد استفدت من التدريب في الصين، الآن أصبحت أكثر ثقة وخبرة ومستعد للعودة والعمل في أوروبا كمدير فني، سنرى ما سيحدث".

واختتم كانافارو تصريحاته قائلاً:"يجب أن أوجه التهنئة لزين الدين زيدان بسبب قدرته على إدارة الأمور داخل النادي والفريق، زيدان عظيم ويقوم بذلك بطريقة رائعة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد اخبار الريال ألفجر

أخبار تهمك

ضربة قاتلة.. الأهلي يدرس ضم ساحر الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

الكشف عن تفاصيل رسالة فتحي المثيرة لـ"فايلر"

منذ حوالي 3 ساعات

على رأسهم مارسيلو.. ريال مدريد يُضحي بـ 3 نجوم من أجل ضم "قاطرة الأهداف"

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي بعد رحيل فتحي

منذ حوالي 14 ساعة

بتكليف رئاسي.. رفع مكافأة أطباء الامتياز إلى ٢٢٠٠ جنيه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ حوالي 20 ساعة

ليفربول يحسم موقفه من رحيل ماني وصلاح إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. توجيهات حكومية مهمة بشأن السلع والأسواق قبل رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح مهم لرئيس الوزراء بشأن حظر التجوال

منذ حوالي 3 ساعات

لاعب غير متوقع..الأهلي يفتح ملف استعادة نجمه لتعويض فتحي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع أحمد فتحي

منذ ساعة و 7 دقيقة

خاص.. هاني شاكر يعلق على أزمة مطربة الكورونا إيناس عز الدين

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من السيسي بشأن تكاليف الحجر الصحى للعائدين من الخارج

منذ حوالي 20 ساعة

دعوة مستعجلة لمنع فنانة كويتية من دخول مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة موسيقار شهير بفيروس كورونا عن عمر يناهز 52

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. اشتباه في إصابة زوج ليلى علوي السابق بفيروس كورونا (تفاصيل)

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

كاسياس يغازل ريال مدريد بتصريح مثير

كاسياس يفجر مفاجأة عن ميسي

تعليق مثير من كاسياس عن عودة زيدان لتدريب ريال مدريد

أريولا: سعيد بالانضمام لريال مدريد وسأقاتل للتواجد في التشكيل الأساسي

كاسياس يترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني

بعد اعتزاله كرة القدم.. السجل الذهبي للقديس إيكر كاسياس مع ريال مدريد ومنتخب اسبانيا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:22 م

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع أحمد فتحي

03:33 م

ضربة قاتلة.. الأهلي يدرس ضم ساحر الزمالك

04:16 م

خاص.. هاني شاكر يعلق على أزمة مطربة الكورونا إيناس عز الدين

12:43 م

لاعب غير متوقع..الأهلي يفتح ملف استعادة نجمه لتعويض فتحي

02:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم