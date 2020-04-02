حملة لضبط الفريزة والنباشين ضمن مجابهة كورونا بالمنصورة (صور)

الخميس 02/أبريل/2020 - 04:11 م
بوابة الفجر
محمد كشك
شنت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة محمد أمين الدمرداش، اليوم، حملة مكبرة لضبط الفريزة والنباشين، ومداهمة أماكن تواجدهم وذلك بالشوارع الكائنة بنطاق الحى، للحد من الظاهرة التي تؤثر بالسلب علي مستوي الحالة العامة للنظافة بالحي، فضلًا عن تأثيرها البالغ علي الصحة العامة، في ظل ما تواجهه الدولة من خطر لفيروس كورونا المستجد.

قاد الحملة – وفقا لبيان صحفي اليوم الخميس، الدكتور مصطفى عنان، نائب رئيس حى غرب المنصورة، والفريق المعاون من أشغالات حى غرب وإدارة البيئة بالحي، وأسفرت عن ضبط تروسيكل، وعربات يد بها كمية من الأجولة المستخدمة فى الفرز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفة.

ومن جانبه أوضح محمد أمين الدمرداش، أن هذه الحملة تأتى فى إطار الجهود المبذولة من قبل رئاسة حى غرب، للقضاء على ظاهرة النباشين والفريزة، نظرا لما تمثله من عقبة أمام منظومة النظافة، وتشويه الشكل الحضارى بالمحافظة، وإضافة إلي أن النباشين والفريزة يقومون بفتح أكياس القمامة، وإلقاء ما بها في عرض شوارع وطرقات الحي مما يجعلها فرصة لتفشي الأمراض وخلق بيئة ضارة علي صحة المواطنين، وتتعارض مع ما تنتهجه الدولة من سياسات تنشد بيئة صالحة، وحملات للتطهير والتعقيم لمواجهة والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال مصطفي عنان نائب رئيس الحي، إن الحملة تأتي تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتوجيهات محمد امين الدمرداش رئيس حى غرب المنصورة، بشأن رفع كافة أشكال التعديات بنطاق الحى والعمل علي ازالة اي معوقات تؤثر بالسلب علي الحالة العامة للنظافة بالحي وتعوق عملية تطهير وتعقيم الحي في ظل ما تواجهه الدولة والعالم، وأن رئاسة الحي ستقوم بسلسة حملات تشمل كافة مناطق وشوارع الحي للقضاء علي هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا علي حالة النظافة العامة بالحي.

ومن جانبه شدد محافظ الدقهلية علي استمرار الحملات من اجل رفع منظومة النظافة والتصدي للنبيشه والفريزة.

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأربعاء، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة ماليزية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179 حالة حتى الأمس.

حملة لضبط الفريزة والنباشين ضمن مجابهة كورونا بالمنصورة (صور)
حملة لضبط الفريزة والنباشين ضمن مجابهة كورونا بالمنصورة (صور)
حملة لضبط الفريزة والنباشين ضمن مجابهة كورونا بالمنصورة (صور)
حملة لضبط الفريزة والنباشين ضمن مجابهة كورونا بالمنصورة (صور)
حملة لضبط الفريزة والنباشين ضمن مجابهة كورونا بالمنصورة (صور)
حملة لضبط الفريزة والنباشين ضمن مجابهة كورونا بالمنصورة (صور)
حملة لضبط الفريزة والنباشين ضمن مجابهة كورونا بالمنصورة (صور)
حملة لضبط الفريزة والنباشين ضمن مجابهة كورونا بالمنصورة (صور)
حملة لضبط الفريزة والنباشين ضمن مجابهة كورونا بالمنصورة (صور)
حملة لضبط الفريزة والنباشين ضمن مجابهة كورونا بالمنصورة (صور)

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