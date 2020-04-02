مساعد رئيس "الوفد": الأطباء سطروا دورا بطوليا في مواجهة كورونا

أشادت ولاء الصبان مساعد رئيس حزب الوفد لتنمية الموارد والاستثمار، بالدور البطولي لجميع الأطباء والممرضات والعاملين في المجال الصحي، من خلال عملهم الدؤوب والمهني في مواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" في جميع أنحاء الجمهورية.





وقالت الصبان، في بيان، اليوم الخميس، إن جميع الأطباء بكل كوادرهم تصدروا صفوف الدفاع الأولى ضد لرعاية المرضى وعلاج المرض ومباشرة صحة خطوات الحجر الصحي واحتواء الازمة والتعامل المثالي معها.





وأضافت مساعد رئيس الوفد، أن الأطباء وضعوا الإنسانية قبل المادة والواجب قبل الحقوق وحملوا على عاتقهم مسؤولية هذه المهنة البيضاء كبياض سريرتهم وحسن نيتهم وطيبة حلمهم، ولم يتخلف أحد منهم لعالج المرضي ورعايتهم.





وأشارت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ بدأت الأزمة العالمية مع فيروس كورونا المستجد لحماية المواطن المصري من خطر الإصابة بهذا الفيروس المستبد وتطهير الأماكن والشوارع ورصد 100 مليار جنيه لمقاومة تفشي المرض مع غلق المنشآت وتحمل الخسائر الإحاطة بالمرض والحجر الصحي لكل المشتبه بهم لحماية المواطنين من العدوى فضلا عن إرسال الطائرات لإعادة العالقين من كل دول العالم وإغاثة الملهوفين من أبناء الوطن بالمعونات الغذائية والطبية.





وقالت الصبان إن الحكومة على قلب رجل واحد يدفعهم ويدعمهم الرئيس الذي تحمل مسئولية الحفاظ على حياة الشعب وصحته بصفته أب يصارع أمواج الخطر ويتصدر لها حتى لاتلطم أولاده فانتهج نهجه كل مسئول وتعامل جميعهم مع الشعب باهتمام وإخلاص.





أحدث تطورات كورونا

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأربعاء، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة ماليزية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179 حالة حتى الأمس.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 221 حالة، من ضمنهم الـ 179 متعافيًا.





وأشار إلى تسجيل 69 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم أردني الجنسية و5 مصريين.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 779 حالة من ضمنهم 179 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و52 حالة وفاة.





وفي ذات السياق استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تحليل بيانات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في جمهورية مصر العربية، حيث إن أكثر فئة عمرية تعرضت للإصابة هي الفئة العمرية من 50 إلى 59 عامًا بنسبة 22% من إجمالي المصابين، مضيفةً أن 94% من المتوفين كانوا في الفئة العمرية أكثر من 50 عامًا، و100% من المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة أو أورام.



