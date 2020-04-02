خبير: خفض أسعار الوقود سينعكس بالإيجاب على أداء الأسهم بالبورصة





قال حسام سويد الغايش خبير أسواق المال، إن القرار المحتمل بخفض أسعار الوقود هو قرار يسير طبقا لآلية التسعير الذى أقرتها الدولة المصرية وهى خفض أو زيادة أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر بما لا يتجاوز ال 10% ارتفاعا او انخفاضا أو التثبيت فى حالة ثبات متوسط السعر العالمى لثلاثة شهور سابقة.





وأوضح الخبير لـ " الفجر " أنه بالنظر الي حركة اسعار النفط عالميا خلال الفترة الماضية نلاحظ انخفاض سعر الوقود إلى ما دون 25 دولار وهناك توقعات بإستمرار انخفاضه إلى ما دون ال 10 دولار وبالتالى فإن القرار قد يكون اما بأنخفاض كبير بنحو 10% من السعر الحالى او بأقل وتوجيه الفرق سيكون لصالح المواطنين كدعم نقدى او عينى.





وعن تأثير القرار علي أداء البورصة المصرية فلفت الخبير، إلي أن الشركات المقيدة بالبورصة سوف تتأثر إيجابيا بهذا الخفض، حيث إن هذا القرار سيحسن من نتائج أعمال الشركات نظرا لتخفيض التكلفة وبالتالى سينعكس على نتائج اعمالها خاصة فى ظل تأثر معظم القطاعات بأزمة فيروس كورونا.





وفي سياق أخر ، توقع الخبير أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في إجتماعه اليوم الخميس بتثبيت سعر الفائدة على كل من فوائد الأيداع و الإقراض فى البنوك المصرية.



