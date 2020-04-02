من الاستروكس للهروين.. حبس عصابة "الكيف" في السلام

أغواهم الشيطان وزين لهم تجارة الكيف، ليجدوا أنها الوسيلة في تحقيق الثراء السريع غير المشروع وفي وقت زمني قصير، القصة بدأت عند 3 شباب كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا للاتجار في الهيروين والاستروكس وبيعه لزبائنهم في نطاق محل سكنهم.





وقررت نيابة السلام الأول الجزئية، اليوم الخميس، حبس المتهمين الثلاثة لاتجارهم في المواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الصحيفة الجنائية للمتهمين.





وكانت وردت معلومات لمباحث قسم شرطة السلام أول، مفادها قيام المدعو "أ.أ"، 27 سنة، عاطل، و"س.ا" عاطل وشقيق المتهم الأول و"ع. م" عاطل وله معلومات جنائية، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذين من محل سكن المتهم الأول مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.





وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين حال تواجدهم بنطاق محل سكن المتهم الأول، وبتفتيشهم عثر بحوزته على 6 أقراص من مخدر الاستروكس و350 جراما من مخدر الهيروين.





وبمواجهتم بالمضبوطات أقروا بقصد الاتجار بها وتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات والتي أمرت بما تقدم.





ضبط 3 عاطلين لاتجارهم في المخدرات بمنطقة المرج

ومن ناحية أخرى، شنت أجهزة مديرية أمن القاهرة، حملة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار بالمواد المخدرة.





وتمكنت من ضبط 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المرج مُستقلين سيارة "ملك وقيادة أحدهم"، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 4 كيلو جرام" – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول)، و(مسجل شقي خطر "فرض سيطرة") حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 1،240 كيلو جرام" – مبلغ مالي – وهاتف محمول).





ونجحت أيضا أجهزة الأمن في ضبط عاطل "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 130 جرام" – مبلغ مالي – هاتف محمول)، و(عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 120 جرام" – مبلغ مالي – وهاتف محمول).





وكما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته (5000 قرص مخدر – مبلغ مالي – هاتف محمول - سلاح أبيض "كتر")، و(عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 775 جراما" – مبلغ مالي).



