بوتين: إجراءات العزل الذاتي تحد من انتشار فيروس كورونا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن إجراءات العزل الذاتي تحد من انتشار فيروس كورونا.





وأوضح بوتين، خلال كلمته بشأن فيروس كورونا، اليوم الخميس، أنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في بعض الأقاليم، وسيتم الاكتفاء بإجراءات أقل تشددا في أقاليم أخرى.





وأكد الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيجري اليوم الخميس سلسلة اتصالات مع زعماء دول أخرى، وسيبعث برسالة متلفزة جديدة إلى الشعب الروسي، على خلفية استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.





وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن جدول أعمال بوتين اليوم يتضمن عدة مكالمات هاتفية مع "شركاء دوليين"، متعهدا بإصدار بيان رسمي بهذا الشأن لاحقا.

وأشار بيسكوف إلى أن بوتين يعمل حاليا على نص رسالته الجديدة إلى الشعب الروسي، التي من المتوقع أن تبث بعد الساعة الـ16:00 بتوقيت موسكو (13:00 بتوقيت غرينيتش).

وفي رسالته الأولى التي توجه بها بوتين إلى المواطنين في 25 أبريل، أعلن الرئيس عن سلسلة إجراءات تهدف إلى ردع تفشي فيروس كورونا في البلاد، أبرزها إعلان الأسبوع الجاري عطلة مدفوعة بهدف تقليص تحركات المواطنين.

وسجلت في روسيا حتى الآن 3548 إصابة مؤكدة و30 وفاة بسبب كورونا.





تعزز روسيا الخطوات المتخذة في مواجهة جائحة فيروس كورونا بينما تكابد صدمة انهيار سعر النفط – أحد أهم صادراتها – إلى أدنى مستوياته في 18 عاما وتراجع سريع في قيمة الروبل.

وقال رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين خلال اجتماع حكومي: “إجمالا، جنبت وزارة المالية 1.4 تريليون روبل (17.8 مليار دولار) لأغراض مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا وإجراءات مواجهة الأزمة.”

وأبلغ الإجتماع الذي جرى عن بعد وترأسه الرئيس فلاديمير بوتين أن الحكومة تعكف على مجموعة جديدة من الإجراءات الهادفة لتجاوز تداعيات انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال ميشوستين إن روسيا أقرت إعفاءات ضريبية وخففت الشروط التنظيمية للشركات المتضررة من الفيروس، في قطاعات مثل الخدمات الغذائية والسياحة.

وأوضح أن الإجراءات تستهدف دعم التوظيف والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتتجاوز الاحتياطيات الروسية 550 مليار دولار، مما يتيح مجالا لزيادة الإنفاق العام، في حين صدق المشرعون هذا الأسبوع على السماح للحكومة بزيادة الاقتراض فوق المقرر في الميزانية.



