بوتين: إجراءات العزل الذاتي تحد من انتشار فيروس كورونا

الخميس 02/أبريل/2020 - 04:03 م
فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
الفجر
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن إجراءات العزل الذاتي تحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح بوتين، خلال كلمته بشأن فيروس كورونا، اليوم الخميس، أنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في بعض الأقاليم، وسيتم الاكتفاء بإجراءات أقل تشددا في أقاليم أخرى.

وأكد الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيجري اليوم الخميس سلسلة اتصالات مع زعماء دول أخرى، وسيبعث برسالة متلفزة جديدة إلى الشعب الروسي، على خلفية استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن جدول أعمال بوتين اليوم يتضمن عدة مكالمات هاتفية مع "شركاء دوليين"، متعهدا بإصدار بيان رسمي بهذا الشأن لاحقا.

وأشار بيسكوف إلى أن بوتين يعمل حاليا على نص رسالته الجديدة إلى الشعب الروسي، التي من المتوقع أن تبث بعد الساعة الـ16:00 بتوقيت موسكو (13:00 بتوقيت غرينيتش).

وفي رسالته الأولى التي توجه بها بوتين إلى المواطنين في 25 أبريل، أعلن الرئيس عن سلسلة إجراءات تهدف إلى ردع تفشي فيروس كورونا في البلاد، أبرزها إعلان الأسبوع الجاري عطلة مدفوعة بهدف تقليص تحركات المواطنين.

وسجلت في روسيا حتى الآن 3548 إصابة مؤكدة و30 وفاة بسبب كورونا.

تعزز روسيا الخطوات المتخذة في مواجهة جائحة فيروس كورونا بينما تكابد صدمة انهيار سعر النفط – أحد أهم صادراتها – إلى أدنى مستوياته في 18 عاما وتراجع سريع في قيمة الروبل.

وقال رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين خلال اجتماع حكومي: “إجمالا، جنبت وزارة المالية 1.4 تريليون روبل (17.8 مليار دولار) لأغراض مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا وإجراءات مواجهة الأزمة.”

وأبلغ الإجتماع الذي جرى عن بعد وترأسه الرئيس فلاديمير بوتين أن الحكومة تعكف على مجموعة جديدة من الإجراءات الهادفة لتجاوز تداعيات انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال ميشوستين إن روسيا أقرت إعفاءات ضريبية وخففت الشروط التنظيمية للشركات المتضررة من الفيروس، في قطاعات مثل الخدمات الغذائية والسياحة.

وأوضح أن الإجراءات تستهدف دعم التوظيف والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتتجاوز الاحتياطيات الروسية 550 مليار دولار، مما يتيح مجالا لزيادة الإنفاق العام، في حين صدق المشرعون هذا الأسبوع على السماح للحكومة بزيادة الاقتراض فوق المقرر في الميزانية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فلاديمير بوتين جائحة فيروس كورونا بسبب كورونا انتشار العزل الذاتي إجراءات

أخبار تهمك

على رأسهم مارسيلو.. ريال مدريد يُضحي بـ 3 نجوم من أجل ضم "قاطرة الأهداف"

منذ نصف ساعة

لاعب غير متوقع..الأهلي يفتح ملف استعادة نجمه لتعويض فتحي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الكشف عن تفاصيل رسالة فتحي المثيرة لـ"فايلر"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. توجيهات حكومية مهمة بشأن السلع والأسواق قبل رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. هاني شاكر يعلق على أزمة مطربة الكورونا إيناس عز الدين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اشتباه في إصابة زوج ليلى علوي السابق بفيروس كورونا (تفاصيل)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ حوالي 20 ساعة

تصريح مهم لرئيس الوزراء بشأن حظر التجوال

منذ حوالي 3 ساعات

ليفربول يحسم موقفه من رحيل ماني وصلاح إلى ريال مدريد

منذ ساعتين

دعوة مستعجلة لمنع فنانة كويتية من دخول مصر

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من السيسي بشأن تكاليف الحجر الصحى للعائدين من الخارج

منذ حوالي 20 ساعة

ضربة قاتلة.. الأهلي يدرس ضم ساحر الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع أحمد فتحي

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. وفاة موسيقار شهير بفيروس كورونا عن عمر يناهز 52

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي بعد رحيل فتحي

منذ حوالي 14 ساعة

بتكليف رئاسي.. رفع مكافأة أطباء الامتياز إلى ٢٢٠٠ جنيه

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

بوتين يرشح رئيس هيئة الضرائب لرئاسة الحكومة الروسية الجديدة

ميركل تهنيء رئيس وزراء روسيا الجديد ميشوستين

بسبب فيرس كورونا.. الكرملين يتخذ إجراءات وقائية للصحفيين قبل اجتماعات الرئاسة

روسيا تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 93 حالة

روسيا تسجل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

روسيا ترسل علماء ومعدات عسكرية إلى إيطاليا لمكافحة "كورونا"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:22 م

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع أحمد فتحي

03:33 م

ضربة قاتلة.. الأهلي يدرس ضم ساحر الزمالك

04:16 م

خاص.. هاني شاكر يعلق على أزمة مطربة الكورونا إيناس عز الدين

12:43 م

لاعب غير متوقع..الأهلي يفتح ملف استعادة نجمه لتعويض فتحي

02:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم