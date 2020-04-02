"علاقة محرمة" وراء العثور على جثة "رضيع" وسط القمامة بالعمرانية

علاقة غير شرعية نشأت بين فتاة عشرينية العمر وشاب.. أثمرت بحملها سفاحا منه فقررت تخلصها من ثمرة علاقتها المحرمة، وألقت برضيعها داخل "كيس زبالة"، ثم تخلصت منه وسط القمامة بشارع مستشفى الصدر.





24 ساعة فقط احتاجها ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العمرانية، لكشف ملابسات الجريمة، وتفريغ كاميرات المراقبة المركبة بمحيط العثور على الرضيع، وتتبع خط سير الجناة، والاستعانة بالمصادر السرية، حتى تمكنت القوات من القبض على الأم.





ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في القبض على المتهمة بإلقاء رضيعها وسط القمامة بمنطقة العمرانية غرب المحافظة.





وكانت عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، مساء أمس الأربعاء، على جثة طفلة حديثة الولادة، وسط القمامة وذلك بمنطقة العمرانية، غرب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن، لتترك القضية وراءها العديد من الأسئلة تجيب عنها تحريات رجال الشرطة.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للرائد مصطفى عبد الله رئيس وحدة مباحث قسم شرطة العمرانية، من إدارة شرطة النجدة بعثور الأهالي على طفلة رضيعة بنطاق القسم.





وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، وجه بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة العمرانية والطالبية، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة طفلة حديثة الولادة، ملقاة بالقمامة.





وتحفظت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على كاميرات المراقبة المركبة بمحيط العثور على جثة الرضيع للوصول إلى الشخص الذي ألقى بالرضيع، وسرعة القبض عليه.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.









وتداولت عدة مواقع إخبارية، بجانب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خبرا يفيد بعثور سكان عقار بشارع ترعة السواحل بمنطقة الوراق، شمال الجيزة اليوم الأحد على جثة أحد الأشخاص داخل بدروم العقار، وزعموا أن وفاته إثر تناوله جرعة مخدر زائدة.





وأكدت مصدر أمني، في تصريحات خاصة إلى الفجر، عدم ورود أي بلاغات اليوم الأحد لقسمي شرطة إمبابة والوراق، تفيد بالعثور على جثة شخص بشارع ترعة السواحل، لحدود المنطقة المشار إليها بين القسمين.





وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه: "مفيش أي بلاغات بالعثور على أي جثث النهاردة"، مشيرًا كل التركيز خلال الفترة الحالة على الحملات والدوريات الأمنية على شوارع وميادين المحافظة، لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بإغلاق بحظر حركة المواطنين بعد الساعة السابعة مساء، والتأكد من إغلاق المحال التجارية والمولات، للحد من انتشار عدوى الكورونا.







