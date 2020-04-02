ضربة قاتلة.. الأهلي يدرس ضم ساحر الزمالك

الخميس 02/أبريل/2020 - 04:16 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علي خلاف

قام أحد وكلاء اللاعبين، بعرض محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالي، على لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، من أجل بحث انتقال اللاعب إلى صفوف  القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

انتقال محمد إبراهيم للنادي الأهلي
وكشفت مصادر صحفية مساء اليوم الأربعاء أن وكيل محمد إبراهيم قد أبلغ إدارة الكرة بالنادي الأهلي بترحيب لاعب مصر المقاصة بارتداء القميص الأحمر بدءا من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

وأضافت المصادر أن إدارة الأهلى تدرس الملف تمهيداً لعرضه على السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر لبحث ضم الاعب لصفوف المارد الأحمر.

جدير بالذكر أن الأهلى لا يمانع ضم محمد إبراهيم من أجل تدعيم المركز رقم 10، فى ظل خروج صالح جمعة من حسابات المدرب السويسري رنيه فايلر.

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