البورصة الأمريكية تتراجع في مستهل التعاملات
الخميس 02/أبريل/2020 - 04:15 م
استهلت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الخميس، على تراجع بعد أن أفادت وزارة العمل الأمريكية أن أكثر من 6 ملايين شخص قدّموا طلبات إعانة البطالة في الأسبوع المنتهي27 مارس مسجلة رقما قياسيا جديدا، وسط استمرار عمليات الإغلاق الوطني لاحتواء "كوفيد-19".
وتراجع عجز الميزان التجاري بنحو 12.2 بالمائة في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي.
وجاءت تداولات اليوم بعد أن تكبد السوق خسائر حادة في الجلسة السابقة، حيث فقد "داو جونز" الصناعي نحو ألف نقطة.
وتم تأكيد أكثر من 956 ألف حالة اصابة بالكورونا على مستوى العالم، مع أكثر من 216 ألف حالة في الولايات المتحدة وحدها لتكون في المركز الأول من حيث الإصابات، وفقًا لخريطة جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.
وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.9 بالمائة ليسجل 20755 نقطة.
كما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 2458 نقطة، في حين شهد "ناسداك" هبوطاً بنسبة 0.7 بالمائة إلى 7312.7 نقطة.
وفي خلال نفس الفترة ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنسبة 0.4 بالمائة مسجلاً 100.074.
حققت البورصة الأمريكية تراجع قوي بنهاية التعاملات أمس الأربعاء، أول جلسات شهر أبريل ليخسر مؤشر "داو جونز" الصناعي نحو 970 نقطة، وسط تحذير أن البلاد ستشهد أسبوعين مؤلمين للغاية بفعل أزمة فيروس كورونا.
وجاء أداء "وول ستريت" في ختام تداولات اليوم الأربعاء وسط مخاوف متزايدة من تفشي الكورونا، وبالتزامن مع تراجع عوائد السندات الأمريكية وارتفاع الدولار بفعل هروب المستثمرين إلى الأصول الآمنة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر بالأمس أن على الولايات المتحدة الاستعداد لـ"أسبوعين مؤلمين للغاية" من تفشي الكورونا وتأثيراته، كما يتوقع مسؤولو البيت الأبيض ما بين 100 و240 حالة وفاة بسبب الفيروس في البلاد.
وكشفت بيانات اقتصادية أن الشركات الخاصة الأمريكية الغير زراعية ألغت 27 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، كما انكمش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال الشهر المنصرم.
وتسبب "كوفيد-19" في إغلاق الاقتصاد على الصعيد الوطني، ووقف الإنتاج مع دخول ملايين العمال الأمريكيين طابور البطالة، بعد أن أودى بحياة أكثر من 45 ألف شخص و أصاب ما يزيد عن 900 ألف شخص عالمياً حتى الآن.
عند الختام، هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 4.4 بالمائة مسجلاً 20943.5 نقطة، وهو ما يعادل فقدان 973 نقطة.
كما تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 4.4 بالمائة ليسجل مستوى 2470.5 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنسبة مماثلة ليسجل 7360.6 نقطة.
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