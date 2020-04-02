البورصة الأمريكية تتراجع في مستهل التعاملات

استهلت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الخميس، على تراجع بعد أن أفادت وزارة العمل الأمريكية أن أكثر من 6 ملايين شخص قدّموا طلبات إعانة البطالة في الأسبوع المنتهي27 مارس مسجلة رقما قياسيا جديدا، وسط استمرار عمليات الإغلاق الوطني لاحتواء "كوفيد-19".





وتراجع عجز الميزان التجاري بنحو 12.2 بالمائة في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي.





وجاءت تداولات اليوم بعد أن تكبد السوق خسائر حادة في الجلسة السابقة، حيث فقد "داو جونز" الصناعي نحو ألف نقطة.





وتم تأكيد أكثر من 956 ألف حالة اصابة بالكورونا على مستوى العالم، مع أكثر من 216 ألف حالة في الولايات المتحدة وحدها لتكون في المركز الأول من حيث الإصابات، وفقًا لخريطة جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.





وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.9 بالمائة ليسجل 20755 نقطة.





كما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 2458 نقطة، في حين شهد "ناسداك" هبوطاً بنسبة 0.7 بالمائة إلى 7312.7 نقطة.





وفي خلال نفس الفترة ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنسبة 0.4 بالمائة مسجلاً 100.074.







