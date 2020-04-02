صحيفة: الدبلوماسية الإماراتية أظهرت كفاءة استثنائية عالية

الخميس 02/أبريل/2020 - 04:11 م
بوابة الفجر
وكالات

قالت صحيفة "البيان" الإماراتية، اليوم الخميس، إن الدبلوماسية الإماراتية تتمتع برعاية واهتمام كبيرين من القيادة الرشيدة في الدولة، التي لا تنفك عن توجيه الإرشادات والنصائح للدبلوماسيين ومتابعة عملهم في بعثاتهم بالخارج.

وأضافت الصحيفة الإماراتية: أن الدبلوماسية الإماراتية أظهرت كفاءة استثنائية عالية، منذ طهور أزمة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، وأدت المهام المنوطة بها في مختلف دول العالم على أعلى مستوى من المهنية وكان تعاملها في كل مكان على مستوى الحدث، وجاءت عند حسن ظن القيادة والجميع".

وتابعت: أن هذا ما أكده نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في اجتماعه مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومجموعة من السفراء وغرفة العمليات بوزارة الخارجية؛ حيث قال سموه: "كوادرنا الدبلوماسية أظهرت كفاءة استثنائية.. وتعاملهم كان على مستوى الحدث من ناحية الاستباقية والاستعداد الكامل لكافة الظروف.. لهم كل التقدير من كل الوطن".

ولفتت إلى أن الدبلوماسية الإماراتية بالخارج تولت مسؤوليتها وقامت بمهامها على أكمل وجه، خاصة في إرجاع أغلب طلابنا ومواطنينا في الخارج لأرض الدولة، والذي تم بكل سلامة وسلاسة ومَن بقي منهم لظروف استثنائية هم محل رعاية مستمرة من ممثلياتنا الدبلوماسية في الخارج.

كما أوضحت أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أرسل رسالة إلى العالم قال فيها: "رسالتنا لجميع دول العالم: نحن أقوى مجتمعين ومتحدين ومتعاونين.. والعالم بعد هذا الوباء يحتاج لمنظومة تعاون صحي واقتصادي وسياسي مختلفة وسريعة.. ومواكبة لأحداث يمكن أن تشل حركة العالم في أسابيع".

واختتمت كلامها بقولها: "هكذا هي الإمارات ودبلوماسيتها، وهذا هو نهجها في التعاون والتكاتف مع كل دول العالم في السراء والضراء".

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