منوبة تعلن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

سجّلت ولاية منوبة، اليوم الخميس، أول حالة وفاة لمصاب بفيروس « كورونا » بمصحة خاصة بالعاصمة، وذلك حسب ما وفرته الادارة الجهوية للصحة بمنوبة من معطيات.





وتتعلق حالة الوفاة، وفق ذات المصادر، بمسنّ أصيل ولاية منوبة في العقد الثامن من العمر، علما وأنه لم يكن يعاني من أية أعراض و لم يكن يخضع لإجراء العزل الذاتي.





وقد تم إيواءه بمصحة خاصة للعلاج لدواعي صحيّة أخرى، غير أنه وبإخضاعه للتحليل في إطار التوقي، تبين أنه يحمل فيروس « كورونا » دون معرفة مصدر إصابته، ليفارق الحياة صباح اليوم، بعد تعكر حالته وذلك بعد سويعات من الاعلان عن إصابته بالفيروس كحالة عاشرة بولاية منوبة.





من جانبه، أوضح رئيس بلدية منوبة، سليم بن عمارة، أنه سيتم التنسيق مع الادارة الجهوية للصحة لحصر المحيط العائلي والمقرب والمخالط لحالة الوفاة، والتدخل لتعقيم منزل المتوفي ومحيط سكناه.