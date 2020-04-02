وفاة أسطورة ريال مدريد

الخميس 02/أبريل/2020 - 04:19 م
ريال مدريد
ريال مدريد
وكالات
فقدت كرة القدم العالمية، واحد من أفضل نجومعا على مر العصور، حيث توفي جريجوريو بينيتو المدافع التاريخي لفريق ريال مدريد الإسباني عن عمر يناهر الـ 73 بعد صراع طويل مع المرض.



وأعرب ريال مدريد عن أسفه الشديد لوفاة بينيتو، الذي يعتبره "أحد الأساطير العظيمة" للنادي وقدم "تعازيه لزوجته باولا وأولاده باتريشيا وروبين وجميع أقاربه وأحبائه".



 ودافع بينيتو عن قميص الريال على مدار 13 موسماً، ولطالما كان "مثالاً على قيم" ريال مدريد.



وأثناء احترافه في سبعينيات القرن الماضي، دافع عن القميص الأبيض في 420 مباراة رسمية بعد تأهله في فريق الناشئين بقلعة سانتياغو برنابيو، وفاز مع الميرينجي بالليجا ست مرات وبكأس إسبانيا خمس مرات، بينما شارك في 22 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا.

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