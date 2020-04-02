الداخلية تطلق المرحلة الـ12 من مبادرة كلنا واحد (فيديو)

الخميس 02/أبريل/2020 - 04:22 م
ارشيفية
ارشيفية
رقية جمال

أذاعت فضائية "النيل للأخبار"، تقريرا مصورا، اليوم الخميس، يستعرض تفاصيل إطلاق وزارة الداخلية المرحلة الثانية عشر من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك في إطار إجراءات الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا؛ لتوفير السلع الأساسية والغذائية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بأسعار مخفضة تصل إلى 30% اعتبارًا من الأول من شهر إبريل بعدد 18 سلسلة تجارية بـ 776 فرع والعديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لمنظومة أمان على مستوى الجمهورية.

وتوجه، عدد من المواطنين خلال التقرير بالشكر للرئيس السيسي، على ما يقوم به من أجلهم وحرصه على حمايتهم، مشددًا على أن المبادرة جيدة والأسعار جيدة، وكافة السلع متوفرة، وهناك رقابة على السوق لضبط الأسواق وعدم رفع الأسعار.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم الخميس، أنه تم التنسيق مع عدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى "كارفور – أولاد عبدالله العثيم – هايبر الشرقية – هايبر بلس – عيد لبيب خير بلدنا – العابد – أسواق فتح الله – أسبنس – كازيون – خير زمان – أولاد رجب – راية– الفرجانى – المحلاوي – هايبر وان – أوسكار – أكسبشن – الشرق) بإجمالي عدد (18) سلسلة بـ(776) فرع على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في مجال السلع الاستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها والمنظفات للمشاركة في المبادرة (أرما – الوليلى – المتحدة – زمزم – دومتي – العابد للحوم المجمدة – شاي العصاري – ريحانة– مارين فودز للحوم المجمدة – جاردينو "الصعيد لصناعة المركزات") على أن تكون السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وذلك بالسلاسل التجارية الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية moi.gov.eg

كما تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وكذا التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين.

من جانبها، اضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة الفعالة في المبادرة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، حيث قامت المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وعلى جانب آخر، تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

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