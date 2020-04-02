وفاة مصاب بفيروس كورونا بالمستشفى الجهوي بجرجيس
الخميس 02/أبريل/2020 - 04:22 م
مروى الجلاصي
وقع اليوم الخميس 02 أفريل 2020، الإعلان عن تسجيل حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا بالمستشفى الجهوي بجرجيس لرجل يبلغ من العمر 69 سنة.
ويعدّ المتوفي من أصيلي المنطقة، وكان في الحجر الصحي بعد أن عاد مؤخرا من فرنسا، ووافته المنية إثر تعكر حالته ليتم نقله إلى المستشفى منذ السبت الفارط.
ويشار إلى أن هذه الحالة من مجموع الخمس حالات المسجلة في معتمدية جرجيس الحاملين للفيروس، وبذلك تكون هذه الحالة الثانية لعدد الوفيات بفيروس كورونا بولاية مدنين، حيث كانت الأولى لشيخ بجربة والثانية اليوم بجرجيس.