الصفقة المجنونة.. ريال مدريد يقدم 140 مليون إسترليني لضم نجم مانشستر سيتي

الخميس 02/أبريل/2020 - 04:25 م
ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية فرنسية بريطانية أن ريال مدريد جدد اهتمامه بالحصول على  نجم مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة ديلي ستار البريطانية أن ريال مدريد يستعد لتقديم عرض تبلغ قيمته 140 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم ستيرلنج في حال فشل ضم إيرلنج هالاند نجم بروسيا دورتموند.

وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية أن ليفربول يفكر أيضًا في استعادة رحيم ستيرلنج وذلك بعد رحل عن الريدز في صيف عام 2015 متجهًا إلى السيتيزنز.

وقال أحد المقربين من ستيرلنج في تصريحات للصحفية الفرنسية:"حتى لو كان ستيرلينج مرتبطًا بمانشستر سيتي فإنه لم ينس ليفربول لأنه نشأ وبدأ في هذا المكان".

وكشفت الصحيفة الفرنسية أن ريال مدريد ارتبط بقوة في الأشهر الماضية بالتعاقد مع الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلنج نجم هجوم مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا الحالي.

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