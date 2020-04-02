رسالة مؤثرة من الأزهر الشريف بشأن يوم اليتيم

وجه الأزهر الشريف رسالة مؤثرة بشأن يوم اليتيم، حيث دعا الناس إلى ضرورة الإعتناء باليتامى، وإكرامهم والعطف عليهم ورعاياتهم.





وقال الأزهر الشريف، إنه قد آن الأوان لتضافر جهود الجميع لضرب المثل في التضامن والتكافل المجتمعي.





وعن حقوق اليتيم في الإسلام، بين الأزهر الشريف أنه تم الاعتناء بها والحفاظ عليها كاملة، وفقا لما ورد في القرآن الكريم " فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَقْهَرْ"، وجاء في قوله تعالى: " وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ".





واستشهد الأزهر الشريف بالحديث النبوي الشريف الذي يقول "أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى".

ودعى الأزهر جميع الحكومات والمنظمات والهيئات، إلى ضرورة العمل على تأمين الرعاية والكفالة الشاملة لليتامى، وبذل قصارى جهودهم لحمايتهم من الانحراف والأمراض والضياع.



