العراق يسجل 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

الخميس 02/أبريل/2020 - 04:24 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة.

كانت الوزارة سجلت، الأربعاء، 34 إصابة جديدة بالفيروس، فيما بلغت حالات الوفاة 50 حالة. 

وقررت السلطات العراقية تمديد إجراءات حظر التجوال الوقائي إلى 19 أبريل الجاري، بعد اتساع رقعة الإصابات لتشمل جميع المدن العراقية.

ويذكر أن وجه رئيس الأركان العراقي عثمان الغانمي، بتخصيص عدد من أفواج الجيش لتعزيز إجراءات حظر التجوال في البلاد، وغلق أي منطقة تظهر فيها إصابات بفيروس كورونا المستجد بالكامل.  

وقالت وزارة الدفاع العراقية، في بيان، إنه "استنادا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بتخويل الجيش بالمساعدة في معالجة وباء كورونا ترأس الغانمي المؤتمر الاستثنائي الخاص المنعقد في 24/3/2020 بحضور معاونيه للعمليات وقائد عمليات بغداد وعدد من ضباط هيئة الركن".

وأضاف البيان أنه "تقرر خلال الاجتماع تخصيص عدد من أفواج الجيش العراقي لتعزيز إجراءات الحضر ومساندة قوات الشرطة بالسرعة الممكنة، وتخويل معاون رئيس أركان الجيش للعمليات بالاتصال بالمحافظين وقادة الشرطة".

وتابع: "سيتم طبع ملصقات ومنشورات توعوية وإلقاؤها بواسطة طائرات القوة الجوية وطيران الجيش، وتوفير مستلزمات التطهير والتعقيم".

وقررت قيادة الجيش خلال الاجتماع أيضا: "نشر الوعي الصحي بين المواطنين عبر مكبرات الصوت للتعريف بخطر هذا الوباء والوقاية منه، والتعاون مع كوادر وزارة الصحة لتعقيم وتطهير المحال والأسواق والأزقة".

وأشار الاجتماع إلى "أنه سيتم غلق المناطق التي تظهر فيها إصابات بالفيروس بالكامل".

وقررت الحكومة العراقية، الخميس، تمديد حظر التجوال حتى 11 أبريل المقبل، واعتبار فترة أزمة فيروس كورونا "قاهرة" لجميع المشاريع والعقود.

واستثنى القرار السابق الذي كان مقررا انتهاؤه في 28 مارس الجاري، الدوائر الأمنية والصحية والخدمية والدبلوماسيين والإعلاميين ومنتسبي وزارة المالية ودائرتي المحاسبة والموازنة والمصارف الحكومية من حظر التجوال.

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