أسعار الذهب ترتفع في منتصف التعاملات اليوم الخميس

ارتفعت أسعار الذهب في منتصف التعاملات اليوم الخميس، ليصعد سعر الأوقية بنحو 30 دولار بدعم من صعود طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لتصل إلى مستوى قياسي عند 6.6 مليون طلب خلال الأسبوع الماضي.





في حين تراجع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة بأكثر من 12 بالمائة خلال فبراير/شباط الماضي.





ويأتي أداء المعدن النفيس وسط إشارات متزايدة على الركود العالمي بسبب تفاقم تفشي الوباء الذي ينتشر في 180 دولة حول العالم حالياً.





وارتفع عدد الإصابات إثر كورونا لأكثر من 950 ألف عالمياً، مع وفاة ما يزيد عن 47 ألف شخص حتى الآن وفقاً لخريطة جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.





ويعتبر الذهب استثماراً آمناً خلال أوقات عدم اليقين السياسي أو الاقتصادي.





وكان صندوق النقد الدولي قد دعا الدول إلى اتخاذ تدابير "زمن الحرب" لدعم الأسر والشركات والقطاع المالي ضد "كوفيد-19".م.





وبحلول الساعة 1:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 1.9 بالمائة وهو ما يعادل 30.20 دولار إلى مستوى 1621.80 دولار للأوقية.





كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.9 بالمائة عند 1605.94 دولار للأوقية.





وفي نفس الوقت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة إلى 100.153.





وتراجعت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية الخميس في الوقت الذي تمسك فيه الدولار بمكاسبه، بينما يترقب المستثمرون بيانات مهمة للوظائف في الولايات المتحدة في ظل تنامي المؤشرات على ركود بسبب تفاقم تفشي فيروس كورونا.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1586.24 دولار للأونصة بعد أن ارتفع 1.2 بالمئة أمس الأربعاء. وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة إلى 1600.20 دولار للأونصة.







