إرتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بولاية بن عروس إلى 45 حالة

وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بولاية بن عروس ، الى 45 حالة منها اربع حالات تم ايواؤها بالمستشفى وحالة تماثلت للشفاء وذلك بعد تسجيل إصابتين جديدتين اليوم الخميس بمنطقة رادس.





وأفاد مدير إدارة الصحة الوقائية بالمندوبية الجهوية للصحة الدكتور فتحي اللطيف لـ« وات »، أن المصالح الصحية بالجهة، كانت قد سجلت يوم أمس الأربعاء حالتي إصابة بالفيروس بمدينة الزهراء في المحيط القريب لأحد الإصابات السابقة، وهو مايعني وفق الدكتور اللطيف أن الإصابات المسجلة لم تتجاوز الحيز الأسري الضيق لمن تم الكشف عن إصابتهم رغم التوسع في اخذ العينات خارج الفضاء الأسري للمصابين.





وتتوزع الإصابات المسجلة جغرافيا على 12 إصابة بمدينة الزهراء و10 إصابات بمدينة رادس و7 اصابات بالمدينة الجديدة و5 بحمام الشط و4 ببومهل و إصابتين اثنين بكل من المروج ومقرين وفوشانة وواحدة بحمام الأنف.





ويخضع أكثر من 350 شخصا للعزل الذاتي، سواء بمنازلهم او في الأماكن التي تم تخصيصها للغرض وهم في مجملهم حالات وافدة من الخارج.