إرتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بولاية بن عروس إلى 45 حالة

الخميس 02/أبريل/2020 - 04:28 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بولاية بن عروس ، الى 45 حالة منها اربع حالات تم ايواؤها بالمستشفى وحالة تماثلت للشفاء وذلك بعد تسجيل إصابتين جديدتين اليوم الخميس بمنطقة رادس.

وأفاد مدير إدارة الصحة الوقائية بالمندوبية الجهوية للصحة الدكتور فتحي اللطيف لـ« وات »، أن المصالح الصحية بالجهة، كانت قد سجلت يوم أمس الأربعاء حالتي إصابة بالفيروس بمدينة الزهراء في المحيط القريب لأحد الإصابات السابقة، وهو مايعني وفق الدكتور اللطيف أن الإصابات المسجلة لم تتجاوز الحيز الأسري الضيق لمن تم الكشف عن إصابتهم رغم التوسع في اخذ العينات خارج الفضاء الأسري للمصابين.

وتتوزع الإصابات المسجلة جغرافيا على 12 إصابة بمدينة الزهراء و10 إصابات بمدينة رادس و7 اصابات بالمدينة الجديدة و5 بحمام الشط و4 ببومهل و إصابتين اثنين بكل من المروج ومقرين وفوشانة وواحدة بحمام الأنف.

ويخضع أكثر من 350 شخصا للعزل الذاتي، سواء بمنازلهم او في الأماكن التي تم تخصيصها للغرض وهم في مجملهم حالات وافدة من الخارج.

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة موسيقار شهير بفيروس كورونا عن عمر يناهز 52

منذ حوالي 13 ساعة

ضربة قاتلة.. الأهلي يدرس ضم ساحر الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ حوالي 20 ساعة

بتكليف رئاسي.. رفع مكافأة أطباء الامتياز إلى ٢٢٠٠ جنيه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. اشتباه في إصابة زوج ليلى علوي السابق بفيروس كورونا (تفاصيل)

منذ حوالي 15 ساعة

ليفربول يحسم موقفه من رحيل ماني وصلاح إلى ريال مدريد

منذ ساعتين

على رأسهم مارسيلو.. ريال مدريد يُضحي بـ 3 نجوم من أجل ضم "قاطرة الأهداف"

منذ نصف ساعة

لاعب غير متوقع..الأهلي يفتح ملف استعادة نجمه لتعويض فتحي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تصريح مهم لرئيس الوزراء بشأن حظر التجوال

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي بعد رحيل فتحي

منذ حوالي 14 ساعة

دعوة مستعجلة لمنع فنانة كويتية من دخول مصر

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. هاني شاكر يعلق على أزمة مطربة الكورونا إيناس عز الدين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. توجيهات حكومية مهمة بشأن السلع والأسواق قبل رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع أحمد فتحي

منذ ساعة و 9 دقيقة

الكشف عن تفاصيل رسالة فتحي المثيرة لـ"فايلر"

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من السيسي بشأن تكاليف الحجر الصحى للعائدين من الخارج

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:22 م

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع أحمد فتحي

03:33 م

ضربة قاتلة.. الأهلي يدرس ضم ساحر الزمالك

04:16 م

خاص.. هاني شاكر يعلق على أزمة مطربة الكورونا إيناس عز الدين

12:43 م

لاعب غير متوقع..الأهلي يفتح ملف استعادة نجمه لتعويض فتحي

02:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم