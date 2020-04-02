من خلال منظومة التخاطب عن بعد.. المكي يشارك في اجتماع منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط

الخميس 02/أبريل/2020 - 04:32 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
شارك وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف المكي، اليوم الخميس 02 أفريل 2020، في اجتماع منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، المنعقد بالقاهرة عبر منظومة التخاطب عن بعد من مقرّ مركز العمليات الصحية الإستراتيجية بوزارة الصحة.

وقد تمّ خلال الاجتماع مناقشة الجوانب المختلفة لجائحة كوفيد-19، والسبل الكفيلة بإحكام تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء في الإقليم، لمزيد دعم الإحاطة الصحية والنفسية بمصابي فيروس كورونا الجديد وضمان سلامة مهنيّي الصحة في مختلف القطاعات.

كما تمّ التطرّق خلال الاجتماع، إلى أهمية تعزيز قدرات الدّول الأعضاء في المنظمة لمجابهة الآثار الصحية والاجتماعية لهذه الجائحة العالمية.

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