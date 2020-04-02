صحيفة تسلط الضوء على مواقف "الخارجية الإماراتية" الإنسانية





قالت صحيفة " الاتحاد" الإماراتية ، اليوم الخميس، إن المواطنين أينما كانوا في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، تلمسوا تماماً الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عبر بعثاتها الدبلوماسية من خلال العمل الدؤوب لضمان سلامتهم وتأمين عودتهم إلى الدولة بجانب دورها المهم في ترجمة المهمة الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة في توفير كافة أشكال الدعم والمساعدة للمجتمعات المحلية.





وأضافت الصحيفة الإماراتية: أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي بتوجيهات من الو زير الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عملت بشكل استباقي، منذ بداية الأزمة وعبر أكثر من مسار على متابعة شؤون المواطنين خارج الدولة من خلال خدمة "تواجدي" وتأمين أشكال المساعدة المطلوبة كافة، ومن ثم العمل على ضمان عودة الطلبة الدارسين في الخارج والعائلات الإماراتية إلى الوطن، بكل سلاسة ويسر وتأمين طواقمها العاملة في البعثات حول العالم.





وتابعت: أن رسالة الإمارات الإنسانية، التي تؤديها بمعزل عن أي اعتبارات عرقية أو دينية أو سياسية، شكلت أيضاً عنواناً لتحركات الدولة الدبلوماسية في هذه الأزمة؛ حيث عملت الوزارة عبر تنسيق عالي المستوى مع سلطات البلدان المختلفة، على إجلاء 215 شخصاً من رعايا دول صديقة وشقيقة استضافتهم الدولة وقدمت لهم الرعاية المثلى.



