ليفربول يرد على عرض ريال مدريد بشأن ضم ساديو ماني

الخميس 02/أبريل/2020 - 04:32 م
ساديو ماني
ساديو ماني
ريهام عبد المحسن
أوضحت تقارير صحفية بريطانية أن إدارة ليفربول الإنجليزي أعربت عن ثقتها من استمرار السنغالي ساديو ماني في صفوف الفريق وعدم رحيله إلى ريال مدريد في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة ميرور البريطانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يرغب في التعاقد مع ساديو ماني في حال فشله في ضم إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند أو كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن إدارة ليفربول منزعجة من تقارير رحيل ماني إلى ريال مدريد ولكنها واثقة من استمرار النجم السنغالي الذي يمتلك عقدًا مع الفريق حتى عام 2023.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن إدارة ليفربول لا تفكر في بيع ساديو ماني أو محمد صلاح كما أنها ترغب في تجديد عقد النجم السنغالي لأطول فترة ممكنة مع الفريق من أجل الحفاظ عليه.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن ساديو ماني البالغ من العمر 27 عامًا يلعب في ليفربول منذ عام 2016 قادمًا من ساوثهامبتون وخاض مع الحمر حتى الآن 153 مباراة وسجل 74 هدفًا وصنع 33 هدفًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليفربول ساديو ماني ريال مدريد ألفجر

أخبار تهمك

لاعب غير متوقع..الأهلي يفتح ملف استعادة نجمه لتعويض فتحي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

ليفربول يحسم موقفه من رحيل ماني وصلاح إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

ضربة قاتلة.. الأهلي يدرس ضم ساحر الزمالك

منذ 34 دقيقة

عاجل.. توجيهات حكومية مهمة بشأن السلع والأسواق قبل رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ حوالي 20 ساعة

على رأسهم مارسيلو.. ريال مدريد يُضحي بـ 3 نجوم من أجل ضم "قاطرة الأهداف"

منذ 38 دقيقة

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع أحمد فتحي

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي بعد رحيل فتحي

منذ حوالي 14 ساعة

دعوة مستعجلة لمنع فنانة كويتية من دخول مصر

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن تفاصيل رسالة فتحي المثيرة لـ"فايلر"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة موسيقار شهير بفيروس كورونا عن عمر يناهز 52

منذ حوالي 13 ساعة

بتكليف رئاسي.. رفع مكافأة أطباء الامتياز إلى ٢٢٠٠ جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح مهم لرئيس الوزراء بشأن حظر التجوال

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. اشتباه في إصابة زوج ليلى علوي السابق بفيروس كورونا (تفاصيل)

منذ حوالي 15 ساعة

خاص.. هاني شاكر يعلق على أزمة مطربة الكورونا إيناس عز الدين

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من السيسي بشأن تكاليف الحجر الصحى للعائدين من الخارج

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 29 مارس.. الملكي يقترب من حسم صفقة برشلونة

اخبار ريال مدريد اليوم .. أضخم صفقة في تاريخ الملكي .. وصراع على راموس

ريال مدريد يتواصل مع وكيل ساديو ماني

صفقة القرن.. ساديو ماني يقترب من ارتداء قميص ريال مدريد

أهم الأخبار في ريال مدريد اليوم 18 مارس 2020 : 3 مواعيد مقترحة لعودة الليجا.. نجم آرسنال في الطريق.. وحقيقة التعاقد مع نجم ليفربول

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 19 مارس: خلاف كبير بين زيدان وبيريز على الصفقة الكبرى.. حسم مصير الدوري الإسباني بين الريال والبرسا.. رايولا يُبشر الملكي بالهدف الثمين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:22 م

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

ضربة قاتلة.. الأهلي يدرس ضم ساحر الزمالك

04:16 م

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع أحمد فتحي

03:33 م

خاص.. هاني شاكر يعلق على أزمة مطربة الكورونا إيناس عز الدين

12:43 م

لاعب غير متوقع..الأهلي يفتح ملف استعادة نجمه لتعويض فتحي

02:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم