ليفربول يرد على عرض ريال مدريد بشأن ضم ساديو ماني

أوضحت تقارير صحفية بريطانية أن إدارة ليفربول الإنجليزي أعربت عن ثقتها من استمرار السنغالي ساديو ماني في صفوف الفريق وعدم رحيله إلى ريال مدريد في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وكشفت صحيفة ميرور البريطانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يرغب في التعاقد مع ساديو ماني في حال فشله في ضم إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند أو كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن إدارة ليفربول منزعجة من تقارير رحيل ماني إلى ريال مدريد ولكنها واثقة من استمرار النجم السنغالي الذي يمتلك عقدًا مع الفريق حتى عام 2023.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن إدارة ليفربول لا تفكر في بيع ساديو ماني أو محمد صلاح كما أنها ترغب في تجديد عقد النجم السنغالي لأطول فترة ممكنة مع الفريق من أجل الحفاظ عليه.





وذكرت الصحيفة البريطانية أن ساديو ماني البالغ من العمر 27 عامًا يلعب في ليفربول منذ عام 2016 قادمًا من ساوثهامبتون وخاض مع الحمر حتى الآن 153 مباراة وسجل 74 هدفًا وصنع 33 هدفًا.



