رابط مباشر | طريقة وخطوات التسجيل للحصول على إعانة الأزهر الشريف للعمالة الغير منتظمة

الأزهر الشريف.. اتخذت وزارة القوى العاملة المصرية، قرارًا بتوجيه من القيادة السياسية، بمنح العمالة الغير منتظمة منحة قدرها 500 جنيه، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم، والتي تلزم الجلوس بالمنزل، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





منحة الأزهر الشريف





واتخذت الحكومة المصرية إجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، والتي تلزم المواطنين بمنع التجول من الـ7 مساءً وحتى الـ6 صباح اليوم التالي، إلى جانب إجراءات تعقيمية وصحية أخرى، ليتضرر مئات الآلاف من العمالة "اليومية" الغير منتظمة ما دفع وزارة القوى العاملة، بتقديم منحة ليلحق الأزهر الشريف بها معلنًا عن لينك مباشر عبر موقع مشيخة الأزهر، من أجل تسجيل الحالات الغير قادرة من العامالة الغير منتظمة، للحصول على إعانة من بيت الزكاة والصدقات المصري.









وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية، على القيام بدور إيجابي، وتقديم الواجب الاجتماعي، نقدم لكم خطوات التسجيل في منحة الأزهر الشريف عبر السطور التالية:





- الدخول إلى موقع التسجيل بالضغط " هنا ".





- ملئ بيانات المتقدم في الاستمارة.





- كتابة الاسم الأول واسم الوالد في الخانة المقابلة ثلاثي.





- بيانات المهنة.





- اختيار الحالة الاجتماعية.





- بيانات الأسرة والأفراد المعولة.





- تحديد المهنة.





- متوسط الدخل.





- إدخال صورة لـ "ظهر" البطاقة.





- الموافقة على أن جميع البيانات صحيحة.





- تقديم النموذج.





بياناتك المقدمة لمشيخة الأزهر الشريف





وتُقر على أن جميع البيانات التي سجلتها عبر بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية ووضعتها في الاستمارة صحيحة، وأنك مسئول قانوي عن كل ما فيها.





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ويمكن الدخول للتسجيل في منحة وإعانة الأزهر الشريف من خلال هذا الرابط المباشر:



