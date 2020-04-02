راموس يرد على سخرية آياكس الهولندي

الخميس 02/أبريل/2020 - 04:39 م
راموس
راموس
ريهام عبد المحسن
سخر آياكس أمستردام الهولندي عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي من سيرخيو راموس قائد ونجم ريال مدريد.

وقام المسئولون على الحساب الرسمي في النادي الهولندي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر بنشر صورة لسيرخيو راموس نجم وقائد ريال مدريد من مدرجات ملعب سانتياجو برنابيو في الموسم الماضي أثناء مباراة الفريقين وبجانبها صورة مماثلة لإحتفال لاعبه دوشان تاديتش.

وقام سيرخيو راموس على الفور بالرد على آياكس عن طريق نشر صورة له وهو يحتفل بألقابه الأربعة في بطول دوري أبطال أوروبا وهو نفس عدد الألقاب التي حصل عليها آياكس في تاريخه الممتد لـ120 سنة.

يذكر أن آياكس كان قد أقصى ريال مدريد من دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي بعد الفوز عليه في السانتياجو برنابيو بأربعة أهداف مقابل هدف على الرغم من خسارته في مباراة العودة بهدفين مقابل هدف.


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