الأزهر: الحجر المنزلي واجب شرعي والامتناع عنه جريمة

قال الأزهر الشريف، إن الحجر المنزلي واجب شرعي على المصابين بمرض معدٍ، ومن يمتنعون عنه فهم يرتكبون جريمة وإثم كبير.





وأكد مركز الأزهر للفتوى، أن الحجر الصحي لابد منه في حالة منع الضرر الذي يلحق بالناس، ومنع انتشار العدوى بالأمراض المعدية السريعة، والإسلام هو أول من وضع قانون الحجر الصحي، للحفاظ على الصحة والاهتمام بها.



