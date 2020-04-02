الأزهر: الحجر المنزلي واجب شرعي والامتناع عنه جريمة

الخميس 02/أبريل/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
قال الأزهر الشريف، إن الحجر المنزلي واجب شرعي على المصابين بمرض معدٍ، ومن يمتنعون عنه فهم يرتكبون جريمة وإثم كبير.

وأكد مركز الأزهر للفتوى، أن الحجر الصحي لابد منه في حالة منع الضرر الذي يلحق بالناس، ومنع انتشار العدوى بالأمراض المعدية السريعة، والإسلام هو أول من وضع قانون الحجر الصحي، للحفاظ على الصحة والاهتمام بها.

والحجر الصحي هو من أفضل الوسائل للوقاية من الامراض سريعة الانتشار، وهناك أحاديث نبوية كانت ترشد بمنع اختلاط المرضى بالأصحاء، لكي لا ينتشر المرض بكل الأرجاء، فقد تم منع الناس من الدخول إلى البلدة المصابة بالطاعون، ومنع كذلك أهل تلك البلدة من الخروج منها.

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