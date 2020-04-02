الأهلي يفاوض 4 صفقات مدوية.. أبرزهم "خائن" الزمالك

الخميس 02/أبريل/2020 - 04:37 م
بوابة الفجر
وضعت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي العديد من الأسماء على طاولة التعاقدات لتعزيز المركز الأيمن للفريق بعد رحيل أحمد فتحي.

وقرر أحمد فتحي قائد الأهلي عدم تمديد عقده يوم أمس بشكل رسمي مؤكداً على أن الموسم الجاري هو الآخير له مع القلعة الحمراء.

وطرح الأهلي فكرة التعاقد مع رجب بكار الظهير الأيمن لفريق بيراميدز  وهو الأقرب لضمه لصفوف الفريق خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يتم ترشيحه للانضمام للأهلي.

أما اللاعب الثاني فهو علي فوزي الظهير الأيمن لفريق إنبي والذي أبدي موافقته على الانتقال للنادي الأهلي بشكل رسمي

أما المرشح الثالث هو أطهر الطاهر ، الظهير الأيمن لنادي الهلال السوداني ، والذي ينتهي تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري أما اللاعب الرابع فهو حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق

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