صحيفة تشيد بجهود الخارجية الإماراتية في ظل انتشار "كورونا"





أشادت صحيفة "الإتحاد" الإماراتية، اليوم الخميس، بجهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي في خدمة المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وقالت الصحيفة الإماراتية، تحت عنوان "المواطن مهمتنا": إن "المواطنين أينما كانوا، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، تلمسوا تماماً الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر بعثاتها الدبلوماسية، من خلال العمل الدؤوب لضمان سلامتهم وتأمين عودتهم للدولة، إلى جانب دورها المهم في ترجمة المهمة الإنسانية للإمارات في توفير كل أشكال الدعم والمساعدة للمجتمعات المحلية.





وذكرت أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي بتوجيهات الوزير الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عملت بشكل استباقي، منذ بداية الأزمة وعبر أكثر من مسار، على متابعة شؤون المواطنين خارج الدولة من خلال خدمة "تواجدي" وتأمين أشكال المساعدة المطلوبة كافة، وثم العمل على ضمان عودة الطلبة الدارسين في الخارج والعائلات الإماراتية إلى الوطن بكل سلاسة ويسر، وتأمين طواقمها العاملة في البعثات حول العالم.





ولفتت إلى أن رسالة الإمارات الإنسانية، التي تؤديها بمعزل عن أي اعتبارات عرقية أو دينية أو سياسية، شكلت أيضاً عنواناً لتحركات الدولة الدبلوماسية في هذه الأزمة؛ حيث عملت الوزارة عبر تنسيق عالي المستوى مع سلطات البلدان المختلفة، على إجلاء 215 شخصاً من رعايا دول صديقة وشقيقة استضافتهم الدولة وقدمت لهم الرعاية المثلى.



