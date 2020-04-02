"جنة تكفينا" لمحمود العسيلي تتخطى الـ 3 مليون مشاهدة

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حققت أغنية "جنة تكفينا" للفنان محمود العسيلي نجاحًا كبيرًا، فور طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث تخطت عدد مشاهدتها ال 3 مليون مشاهدة.



يشار أن أغنية "جنة تكفينا" من تأليف يمنى العسيلي، وألحان محمود العسيلي وتوزيع أمير هداية و إخراج إبراهيم حدرج، ميكس وماستر خالد سند.





وتقول كلمات الأغنية:"مالهم ليه مش عايزنا ان احنا نكون سوا..فاكرين قال ايه فاهمنا وهما ولا الهوا...عاملين فيها عايشين...يا عينى دول ناسيين معنى كلمة مبسوطين...و محدش فيهم عاش اللى أنا و انتي عيشناه...و محدش جرب معنى اتنين لبعض نجاة...يعنى لبعض حياة بعد سنين فيها...مفيش سعادة قادرة تعيش...نهرب لبعيد...ده كلام الناس عمره ما بيفيد بيزيد...قالوا حبينا في أسوأ توقيت...و من امتي الحب كان له معاد..دي نار بتئيد..نور جوة القلب دخل من غير تخبيط...لقينا في بعدنا عن الناس..جنة تكفينا احنا وخلاص..و كمان الناس بتشوف اللى هى عايزاه...باصين من برة عيونهم كارهة ومش قابلة..بيسنولنا السكاكين حاسبنا خلاص مجانين..بس احنا مرتاحين..ليه دايما نكبت مشاعرنا و نقول دى ظروف...ليه دايما بنجيب أخرنا و نسكت و نشوف...قلبنا بيموت بطيء و نفسنا مش عارفة تعوم..و بتدخل فى الغريق...نهرب لبعيد....ده كلام الناس عمره ما بيفيد بيزيد....قالوا حبينا في أسوأ توقيت...و من امتي الحب كان له معاد..دي نار بتئيد...نور جوة القلب دخل من غير تخبيط...لقينا في بعدنا عن الناس..جنة تكفينا احنا وخلاص".



يذكر أن آخر أعمال محمود العسيلى فيديو كليب أغنية "تمثيلية"، وهو من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد بمشاركة محمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، ومكس وماستر محمد صقر.