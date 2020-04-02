مؤلف"بنات موسي" يروي لـ"الفجر الفني" حقيقة وجود جزء ثاني



وقال في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بأنه يجهز لهذا المشروع من 2017 هو وصديقه محمد محرز حتي يخرج لـ النور ويعرض على الجماهير، قائلاُ:"الحمد لله رد الفعل كان حلو جدا والناس مبسوطة بالعمل وتنموا ان عدد حلقات المسلسل تكون أكبر من كدا، لأنهم ارتبطوا بالعيلة والأسرة".



وأشار بأنه من المحتمل بان يكون له جزء ثاني من المسلسل خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل عبر القنوات الفضائية والمنصات الالكترونية، وطلب الجماهير لـ جزء ثاني من المسلسل بعد ارتباطهم بـ العيلة وأبطال العمل.

وتابع حديثة حول أصعب المشاهد والشخصيات في الكتابة قائلًا:" كل المشاهد كانت صعبة والشخصيات أيضا ولكن ممتعة، ومن أكثر الحاجات اللي فرحتني إن الجمهور حفظ أسماء الشخصيات مثل سالم الصياد، موسى الصياد، وفاتن وفرح".



والمسلسل من إنتاج شركتي سينرجي وأروما ستوديوز ويلعب بطولة حكاية "بنات موسى" ‏كل من النجوم وفاء عامر وصبري فواز وكمال أبو رية ومحمد عز والفنانة القديرة نادية ‏رشاد والفنانة صفاء جلال والفنانين الشباب ديانا هاشم وهاجر عفيفي وشاهيستا سعد ‏ومجدي السباعى ومصطفى عبد السلام وفتحي سالم‎. ‎



مسلسل "إلا أنا" مكون من 60 حلقة فكرة الكاتب يسرى الفخراني، لمجموعة من ‏القصص مستوحاة من أحداث واقعية، يشتمل على6 بطلات، 6 مسلسلات، وكل حكاية ‏‏10 حلقات تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.‏



عبر السيناريست أمين جمال، عن سعادته بردود أفعال حكاية "بنات موسي" أولى حكايات مسلسل "إلا أنا" والذي قامت ببطولتها النجمة وفاء عامر بجانب الفنان صبري فواز.