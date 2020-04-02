مؤلف"بنات موسي" يروي لـ"الفجر الفني" حقيقة وجود جزء ثاني

الخميس 02/أبريل/2020 - 05:55 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
عبر السيناريست أمين جمال، عن سعادته بردود أفعال حكاية "بنات موسي" أولى حكايات مسلسل "إلا أنا" والذي قامت ببطولتها النجمة وفاء عامر بجانب الفنان صبري فواز.

وقال في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بأنه يجهز لهذا المشروع من 2017 هو وصديقه محمد محرز حتي يخرج لـ النور ويعرض على الجماهير، قائلاُ:"الحمد لله رد الفعل كان حلو جدا والناس مبسوطة بالعمل وتنموا ان عدد حلقات المسلسل تكون أكبر من كدا، لأنهم ارتبطوا بالعيلة والأسرة".

وأشار بأنه من المحتمل بان يكون له جزء ثاني من المسلسل خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل عبر القنوات الفضائية والمنصات الالكترونية، وطلب الجماهير لـ جزء ثاني من المسلسل بعد ارتباطهم بـ العيلة وأبطال العمل.
وتابع حديثة حول أصعب المشاهد والشخصيات في الكتابة قائلًا:" كل المشاهد كانت صعبة والشخصيات أيضا ولكن ممتعة، ومن أكثر الحاجات اللي فرحتني إن الجمهور حفظ أسماء الشخصيات مثل سالم الصياد، موسى الصياد، وفاتن وفرح".

والمسلسل من إنتاج شركتي سينرجي وأروما ستوديوز ويلعب بطولة حكاية "بنات موسى" ‏كل من النجوم وفاء عامر وصبري فواز وكمال أبو رية ومحمد عز والفنانة القديرة نادية ‏رشاد والفنانة صفاء جلال والفنانين الشباب ديانا هاشم وهاجر عفيفي وشاهيستا سعد ‏ومجدي السباعى ومصطفى عبد السلام وفتحي سالم‎. ‎

مسلسل "إلا أنا" مكون من 60 حلقة فكرة الكاتب يسرى الفخراني، لمجموعة من ‏القصص مستوحاة من أحداث واقعية، يشتمل على6 بطلات، 6 مسلسلات، وكل حكاية ‏‏10 حلقات تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.‏

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسل بنات موسي مسلسل إلا أنا أمين جمال ألفجر

أخبار تهمك

راموس يرد على سخرية آياكس الهولندي

منذ ساعة و نصف

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ حوالي 22 ساعة

"الأسبوع المقبل مهم جدا".. رسالة عاجلة من رئيس الوزراء لـ"المصريين" بشأن كورونا

منذ 41 دقيقة

الأهلي يفاجئ الزمالك في صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

بتكليف رئاسي.. رفع مكافأة أطباء الامتياز إلى ٢٢٠٠ جنيه

منذ حوالي 5 ساعات

لاعب غير متوقع..الأهلي يفتح ملف استعادة نجمه لتعويض فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. هاني شاكر يعلق على أزمة مطربة الكورونا إيناس عز الدين

منذ حوالي 5 ساعات

كاسياس عن زميله السابق.. "منحوك الكرة الذهبية وهم معصوبي الأعين"

منذ أقل من ساعة

الأهلي يفسخ عقد لاعب جديد

منذ 33 دقيقة

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع أحمد فتحي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الأهلي يفاوض 4 صفقات مدوية.. أبرزهم "خائن" الزمالك

منذ ساعة و نصف

الحكومة تعلن شروط تركيب عداد الكهرباء الكودي للمخالفين

منذ أقل من ساعتين

ضربة قاتلة.. الأهلي يدرس ضم ساحر الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. اشتباه في إصابة زوج ليلى علوي السابق بفيروس كورونا (تفاصيل)

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الأهلي يواصل ضغطه من أجل للرحيل

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على مواعيد عرض أولى حكايات مسلسل "إلا أنا"

أحمد صفوت يكشف لـ"الفجر الفني" فكرة مسلسل "سنين وعدت"

وفاء عامر توجه رسالة للأمهات في عيدهن عبر "الفجر الفني"

"أروما" تطرح الإعلان الترويجي لحكاية "سنين وعدت"

طرح الإعلان التشويقي لـ"سنين وعدت" ثاني حكايات مسلسل "إلا أنا"

خاص| لهذا السبب وفاء عامر توجه الشكر لـ"الصين"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:22 م

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

"الأسبوع المقبل مهم جدا".. رسالة عاجلة من رئيس الوزراء لـ"المصريين" بشأن كورونا

05:30 م

الحكومة تعلن شروط تركيب عداد الكهرباء الكودي للمخالفين

04:34 م

الأهلي يفاوض 4 صفقات مدوية.. أبرزهم "خائن" الزمالك

04:37 م

ضربة قاتلة.. الأهلي يدرس ضم ساحر الزمالك

04:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم