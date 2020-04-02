برشلونة يحدد بديل ألبا

استقر نادي برشلونة الإسباني على بديل الظهير الإيسر جوردي ألبا لضمه في الصيف المقبل عقب نهاية الموسم لتعزيز صفوف الفريق.

ذكرت صحيفة سبورت الكتالنية أن برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو اتجه نحو التعاقد مع البرتغالي رافائيل جيريرو لاعب فريق دورتموند الالماني.

واشارت الصحيفة إلى أن البلوجرانا عاد ووضع اللاعب جيريرو في حساباته من جديد بعدما طلب التعاقد معه في المواسم السابقة إلا أن دورتموند فكرة رحيله.





ويري برشلونة أن جيريرو هو الحل الأمثل، خاصةً أن هناك حالة عدم رضا داخل صفوف الفريق الكتالوني، عن مستوى جوردي ألبا، والجديد جونيور فيربو".