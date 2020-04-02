الأهلي يفسخ عقد لاعب جديد

الخميس 02/أبريل/2020 - 05:38 م
الأهلي
الأهلي
حسام مجدي

فاجئ النادي الأهلي الجمع واتخذ قرار بفسخ عقد لاعب جديد من نجوم الفريق الأول لكرة السلة خلال الساعات القليلة الماضية.

وأعلن النادي الأهلي اليوم الخميس ٢ أبريل رسميا فسخ التعاقد مع الأمريكي أليكس يونج لاعب الفريق الأول لكرة السلة.

وجاء فسخ الأهلي لعقد أليكس يونج بناءا على رغبة اللاعب الذي أكد أنه يريد العودة إلى بلاده ليكون بجانب عائلته خلال هذه الأزمة التي يمر بها العالم.

كما أكد أليكس يونج للنادي الأهلي أنه لا يرغب أن يتحمل النادي راتبه دون فائدة واتفق على أن يعود إلى النادي عقب انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا في العالم.

ومن المقرر أن يغادر محترف الأهلي أليكس يونج القاهرة صباح الغد الجمعة ٣ أبريل متجهًا إلى أمريكا ليعود إلى عائلته.

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