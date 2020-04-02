"الأرثوذكسية": استمرار إغلاق الكنائس وإلغاء قداس العيد والأكاليل

الخميس 02/أبريل/2020 - 05:41 م
بوابة الفجر
حازم رفعت
قررت اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، استمرار إغلاق الكنائس ووقف صلوات أسبوع الآلام وقداس عيد القيامة.

وقالت الكنيسة في بيان، اليوم الخميس، إنه في ظل انتشار وباء فيروس كورونا في مصر ودول العالم قررت تأجيل طقس إعداد زيت الميرون الذي كان من المقرر إقامته الأسبوع المقبل.

ونوه البيان، بأن الكنيسة مستمرة في الخضوع ورفع الصلوات والتضرعات أمام الله، داعين الجميع برفع الصلاة حتي أن يرفع الله الوباء عن العالم، مضيفا أنه قد تقرر وقف طقوس صلوات الأكاليل لحين استقرار الأوضاع، مع استمرار الكهنة في متابعتهم للعمل الرعوي للأسر وخاصةً الحالات الخاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

كما قرر المجمع تقديم التبرعات مالية باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمبلغ وقدرة ٣ مليون جنيه لصندوق تحيا مصر، وذلك للمساهمة في شراء أجهزة التنفس الصناعي، مشددا على ضرورة المشاركة لكل كنيسة في توفير المطهرات وأدوات التعقيم للأماكن المحتاجة.

وناشد البيان جميع المواطنين بإتباع التعليمات الوقاية والسلامة مع الالتزام بالبقاء في المنزل للوقاية من فيروس كورونا.

وقال القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن المجمع المقدس بالكنيسة انعقد بشكل رسمي صباح اليوم لمناقشة تطورات الأوضاع ومستجدات ما فرضته جائحة كورونا على الساحة الكنسية.
وأضاف "حليم" في بيان رسمي صدر عبر الصفحة الرسمية للمركز الاعلامي للكنيسة، بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن المجمع المقدس استقر على استمرار تعليق الصلوات الطقسية بما فيها أسبوع الآلام، بالإضافة إلى تأجيل عمل زيت الميرون المقدس والذي كان من المقرر عمله في ابريل الجاري.

كما تقرر تأجيل عمل الأكاليل، مع اقتصار الجنازات على أسرة المتوفي فقط، واستمرار متابعة نشاط الكهنة الرعوي من خلال السوشيال ميديا، مع تقديم الكنيسة لتبرع قدره 3 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر للمساهمة في شراء أجهزة التنفس الصناعي، وتوجيه مشاغل الكنائس لعمل الملابس الطبية ومستلزماتها، وتوجيه الكنائس القادرة بالمساعدة في توفير المطهرات.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأربعاء، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة ماليزية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179 حالة حتى الأمس.


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