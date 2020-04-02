رئيس الوزراء: غير ملتزمين بتحمل إقامة المواطنين بالحجر الصحي.. ومع ذلك سنتحملها

الخميس 02/أبريل/2020 - 05:41 م
بوابة الفجر
رقية جمال
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم إعادة عدد كبير من المصريين العالقين بالخارج، وهم المسافرين في مهمة عمل او رحلة علاج أو رحلة سياحية أو دورة تدريبية.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أننا لاحظنا خلال الأسبوعين الماضيين عدم التزام العائدين من الخارج بقرار العزل لمدة 14 يوما، منوهًا بأن كشف المطار لحظي ومن الوارد عدم ظهور الأعراض على المصاب رغم إصابته، ولذا كان قرار الحجر الصحي لمدة 14 يوما فترة حضانة المرض، مشددًا على أن العائدين من الخارج تسببوا في انتشار فيروس كورونا ببعض المناطق. 

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه الدولة لم تضع أبنائها في حجر بمعسكرات أو مكان غير لائق وإنما تم وضعهم في فنادق، مشددًا على أن الدولة غير ملزمة بتحمل إقامة المواطنين في الحجر الصحي، ومع ذلك وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحمل إقامتهم طوال فترة العزل.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأربعاء، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة ماليزية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 221 حالة، من ضمنهم الـ 179 متعافيًا.

وأشار إلى تسجيل 69 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم أردني الجنسية و5 مصريين.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 779 حالة من ضمنهم 179 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و52 حالة وفاة.

وفي ذات السياق استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تحليل بيانات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في جمهورية مصر العربية، حيث إن أكثر فئة عمرية تعرضت للإصابة هي الفئة العمرية من 50 إلى 59 عامًا بنسبة 22% من إجمالي المصابين، مضيفةً أن 94% من المتوفين كانوا في الفئة العمرية أكثر من 50 عامًا، و100% من المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة أو أورام.

وأوضحت أن نسبة الذكور بلغت 61% من إجمالي المصابين، وبلغت نسبة الإناث 39%، كما بلغت نسبة إصابة الأطفال الأقل من عشر سنوات 2% من إجمالي عدد الإصابات، لافتةً إلى أن متوسط فترة الإقامة في المستشفيات من توقيت الدخول وحتى الشفاء التام بلغ 8 أيام، مؤكدة استمرار استقرار الوضع الوبائي في مصر مقارنة بالوضع الوبائي العالمي.

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