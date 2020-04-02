رئيس الوزراء: غير ملتزمين بتحمل إقامة المواطنين بالحجر الصحي.. ومع ذلك سنتحملها

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم إعادة عدد كبير من المصريين العالقين بالخارج، وهم المسافرين في مهمة عمل او رحلة علاج أو رحلة سياحية أو دورة تدريبية.





وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أننا لاحظنا خلال الأسبوعين الماضيين عدم التزام العائدين من الخارج بقرار العزل لمدة 14 يوما، منوهًا بأن كشف المطار لحظي ومن الوارد عدم ظهور الأعراض على المصاب رغم إصابته، ولذا كان قرار الحجر الصحي لمدة 14 يوما فترة حضانة المرض، مشددًا على أن العائدين من الخارج تسببوا في انتشار فيروس كورونا ببعض المناطق.





وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه الدولة لم تضع أبنائها في حجر بمعسكرات أو مكان غير لائق وإنما تم وضعهم في فنادق، مشددًا على أن الدولة غير ملزمة بتحمل إقامة المواطنين في الحجر الصحي، ومع ذلك وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحمل إقامتهم طوال فترة العزل.



