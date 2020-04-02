نجم الأهلي يواصل ضغطه من أجل للرحيل

الخميس 02/أبريل/2020 - 05:42 م
بوابة الفجر
محمد الصو
جدد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طلبه بحسم مصيره داخل القلعة الحمراء، عقب نهاية الموسم الجاري.

وحرص محمود وحيد ظهير أيسر الفريق الأول، على التواصل مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، من أجل الموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأتي طلب وحيد، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، ورغبته في الحصول على فرصة المشاركات الأساسية.

وطالب اللاعب، بالسماح له بالرحيل ولو على سبيل الإعارة، لإثبات جدارته والعودة مجددًا في ظل سيطرة التونسي علي معلول وأيمن أشرف على الجبهة اليسرى خلال المباريات.

وخرج محمود وحيد، من حسابات السويسري رينيه فايلر، منذ توليه المسئولية الفنية خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق، ولم يشارك معه منذ بداية الموسم.

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