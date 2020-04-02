غلق محال كفر الشيخ في اليوم التاسع لحظر التجوال (صور)

الخميس 02/أبريل/2020 - 05:43 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، غلق جميع المحال التجارية بكافة نواحي المحافظة، والمرور المستمر لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بالمحافظة، في تاسع أيام الحظر، من الـ 5 مساءً حتى الـ 6 صباحًا فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على جميع الجهات التنفيذية المعنية بالتواجد الميداني والمتابعة اللحظية لتنفيذ قرارات غلق المحال، مشيرًا إلي أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل من يخالف تلك الأحكام والقرارات‪.‬

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بما لمسه من حرص المواطنين وإيمانهم بتنفيذ القرارات التي أتخذتها الحكومة التي تأتي في إطار حرص الدولة بالحفاظ على أرواحهم لضمان سلامتهم، وذلك يأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

أحدث تطورات كورونا

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأربعاء، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة ماليزية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 221 حالة، من ضمنهم الـ 179 متعافيًا.

6 وفيات جديدة

وأشار إلى تسجيل 69 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم أردني الجنسية و5 مصريين.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 779 حالة من ضمنهم 179 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و52 حالة وفاة.

تحليل بيانات الوضع الوبائي

وفي ذات السياق استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تحليل بيانات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في جمهورية مصر العربية، حيث إن أكثر فئة عمرية تعرضت للإصابة هي الفئة العمرية من 50 إلى 59 عامًا بنسبة 22% من إجمالي المصابين، مضيفةً أن 94% من المتوفين كانوا في الفئة العمرية أكثر من 50 عامًا، و100% من المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة أو أورام.

وأوضحت أن نسبة الذكور بلغت 61% من إجمالي المصابين، وبلغت نسبة الإناث 39%، كما بلغت نسبة إصابة الأطفال الأقل من عشر سنوات 2% من إجمالي عدد الإصابات، لافتةً إلى أن متوسط فترة الإقامة في المستشفيات من توقيت الدخول وحتى الشفاء التام بلغ 8 أيام، مؤكدة استمرار استقرار الوضع الوبائي في مصر مقارنة بالوضع الوبائي العالمي.
غلق محال كفر الشيخ في اليوم التاسع لحظر التجوال (صور)
غلق محال كفر الشيخ في اليوم التاسع لحظر التجوال (صور)
غلق محال كفر الشيخ في اليوم التاسع لحظر التجوال (صور)
غلق محال كفر الشيخ في اليوم التاسع لحظر التجوال (صور)
غلق محال كفر الشيخ في اليوم التاسع لحظر التجوال (صور)
غلق محال كفر الشيخ في اليوم التاسع لحظر التجوال (صور)
غلق محال كفر الشيخ في اليوم التاسع لحظر التجوال (صور)
غلق محال كفر الشيخ في اليوم التاسع لحظر التجوال (صور)
غلق محال كفر الشيخ في اليوم التاسع لحظر التجوال (صور)
غلق محال كفر الشيخ في اليوم التاسع لحظر التجوال (صور)

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