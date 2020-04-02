مانشستر يونايتد يقترب من ضم نجم برشلونة

الخميس 02/أبريل/2020 - 05:42 م
برشلونة
برشلونة
عبد القادر عرابي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يقترب من ضم أحد نجوم نادي برشلونة الإسباني، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، نقلاً عن صحيفة ماركا الإسبانية، أن نادي مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش، في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وأضافت الصحيفة، أن راكيتيتش سينتهي تعاقده مع برشلونة في صيف عام 2021، ولا تفكر إدارة البلوجرانا في تمديد تعاقده.

ونتيجة لذلك، قد تبلغ قيمة صفقة إنتقال صاحب الـ32 عاماً لمانشستر يونايتد حوالي 17.6 مليون جنيه إسترليني فقط.

ويعد النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أحد المعجبين بقدرات اللاعب، حيث حاول التعاقد معه في يناير الماضي، قبل أن يتعاقد الفريق مع البرتغالي برونو فيرنانديز.

ومع اقتراب رحيل بوجبا، قد يجدد اليونايتد طلبه بضم نجم أشبيلية السابق، في ظل رغبة برشلونة في التخلص من خدماته.

ونوهت ماركا، أن إنخفاض القيمة للتخلي عن راكيتيتش، قد تجعل العديد من الأندية ترغب في ضمه، وأبرزها أتليتيكو مدريد وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان ويوفنتوس، بالإضافة لمانشستر يونايتد.

وخاض راكيتيتش 31 مباراة مع برشلونة بجميع المسابقات، تمكن من صناعة 4 أهداف، دون تسجيل أي هدف.

ونال اللاعب 13 لقباً مع برشلونة، الذي انضم إليه في صيف عام 2014 من أشبيلية، وأبرز تلك الألقاب، بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2015.

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