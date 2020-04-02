قفزة في أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس





ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد أن قال دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة من خلال موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه تحدث مع ولي العهد السعودي بشأن انهيار أسعار النفط، متوقعاً أن تتفق روسيا والسعودية على خفض إنتاج النفط بنحو 10 ملايين برميل يومياً أو أكثر.





وكان ترامب قال إنه يتوقع أن تتوصل السعودية وروسيا إلى اتفاق في غضون أيام قليلة من شأنه إنهاء حرب الأسعار، مع الإشارة إلى أنه تحدث مع مسؤولي البلدين.





وأضاف ترامب كذلك أنه قد يجتمع مع كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات النفط الأمريكية، حيث يتوقع مناقشة مجموعة من الخيارات لمساعدة الصناعة وسط ضربة حادة تلقاها الطلب على الخام جراء تفشي الكورونا الذي يعيق النشاط الصناعي.





ومن جهة أخرى، توقع مسح حديث ارتفاع إنتاج منظمة أوبك بنحو 150 ألف برميل يومياً خلال شهر مارس وسط تداعيات انهيار الاتفاق بين المنظمة والحلفاء.





ووفقاً للتقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، استقر إنتاج الولايات المتحدة النفطي خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس قرب مستوى قياسي.





وبحلول الساعة 2:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو بنحو 33.1 بالمائة ليصل إلى 32.96 دولار للبرميل.





كما زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مايو بنحو 30.1 بالمائة مسجلاً 26.43 دولار للبرميل.







