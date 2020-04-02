الملك سلمان يجري اتصالًا هاتفيًا بولي العهد البريطاني





أجرى ملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس اتصالاً هاتفياً، بولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، واطمأن خلاله على صحته عقب أن أنهى فترة الحجر الذاتي وتعافيه من إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وتم التأكيد على علاقة الصداقة بين المملكة وبريطانيا، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".





وأعرب الأمير تشارلز عن شكره للملك سلمان بن عبد العزيز على مشاعره واطمئنانه على صحته، منوهاً بمساعدة المملكة ونقل السياح والحجاج المتواجدين في المملكة إلى بريطانيا قبل حظر الطيران .





وأشاد الأمير تشارلز، بجهود المملكة في سبيل تخفيف الآثار السلبية على العالم نتيجة انتشار جائحة فيروس كورونا من خلال قمة مجموعة العشرين الاستثنائية، التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين.



