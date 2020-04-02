الملك سلمان يجري اتصالًا هاتفيًا بولي العهد البريطاني

الخميس 02/أبريل/2020 - 05:38 م
خادم الحرمين الشريفين - الملك سلمان
خادم الحرمين الشريفين - الملك سلمان
الفجر السعودي

أجرى ملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس اتصالاً هاتفياً، بولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، واطمأن خلاله على صحته عقب أن أنهى فترة الحجر الذاتي وتعافيه من إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وتم التأكيد على علاقة الصداقة بين المملكة وبريطانيا، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعرب الأمير تشارلز عن شكره للملك سلمان بن عبد العزيز على مشاعره واطمئنانه على صحته، منوهاً بمساعدة المملكة ونقل السياح والحجاج المتواجدين في المملكة إلى بريطانيا قبل حظر الطيران.

وأشاد الأمير تشارلز، بجهود المملكة في سبيل تخفيف الآثار السلبية على العالم نتيجة انتشار جائحة فيروس كورونا من خلال قمة مجموعة العشرين الاستثنائية، التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 964 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 49 ألفا، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 203 ألف شخص.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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