وصول وحدة عناية الخير إلى مستشفى المنصورة الجامعى (صور)

أعلن الدكتور الشعراوى كمال مدير عام مستشفى الجامعة الرئيسى بالمنصورة، عن وصول أجهزة ومشتملات وحدة عناية الخير وتضم ٤ أجهزة صدمات للقلب، ٣٧ جهاز تنفس صناعى للعناية المركز الجديدة، ٥١ سرير عناية مركزة بمشتملاته.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة وإشراف الدكتورة نسرين صلاح عميد كلية الطب، الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى بسرعة إنشاء عناية مركزة لاستيعاب المصابين بفيروس كرونا فى حالة تزايد إعداد المصابين ضمن الإجراءات التى تقوم بها المستشفى فى إطار الاستعدادات لمواجهة فيروس كرونا المستجد.

كما أعلن رئيس الجامعة، عن استلام سيارة إسعاف جديدة "إسعاف عناية مركزة" مجهزة لنقل الحالات الحرجة من وإلى المستشفى، مشيرا إلى أن الإسعاف شامل التجهيزات الطبية والهندسية طبقا للمواصفات القياسية لوزارة الصحة وتشمل جهاز تنفس صناعى، جهاز مراقبة الوظائف الحيوية، جهاز الصدمات الكهربائية، نقالة ترولى أساسية، نقالة كرسي متطورة، نقالة ظهر صلبة بالأحزمة، جهاز سكر، جهاز ضغط، طقم تثبيت رقبة وجبائر، ٢ أسطوانة أكسجين سعة الواحدة ١٠ لتر، منظار حنجرى، أنابيب حنجرية، ممرات هوائية، حقيبة اسعافات متنقلة، حقيبة إنعاش.

وأشار أن مشتملات العناية المركزة الجديدة وسيارة الإسعاف الجديدة تمت بتبرعات من المجتمع المدنى ورجال الأعمال لمساندة الدولة فى هذه الظروف جزء من الموازنة.

وأهاب الشعراوى برجال الأعمال وأهل الخير ومؤسسات المجتمع المدنى فى استمرار دعم مستشفى جامعة المنصورة؛ للانتهاء من تجهيز العناية المركزة ومواجهة فيروس كرونا المستجد.

وعلي صعيد آخر، أعلنت جامعة المنصورة عن حل ٩٨ ٪ من شكاوى المواطنين إلكترونيا، فى إطار توجيهات الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة بضرورة استقبال شكاوى المواطنين إلكترونيا نظرا للأحداث الراهن فى البلاد وطبقا للإجراءات الوقائية والاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس الجامعة، أن مؤشرات قياس الأداء وصلت إلى ٩٨ ٪ عن شهر مارس ٢٠٢٠ بناءا على التقرير الشهرى لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.

وأكد على سرعة الاستجابة للشكاوى من خلال مكتب خدمة المواطنين بالجامعة والقائمين على منظومة الشكاوى بالمستشفيات والجامعية والمراكز الطبية وكذلك الكليات بالقطاع التعليمي.

وشدد رئيس الجامعة على أن يكون العمل على أعلى مستوى من حيث سرعة الاستجابة والتواصل الدائم مع المواطنين والتنسيق مع الجهات المختلفة بالجامعة لسرعة فحص وإنهاء الشكاوى.



