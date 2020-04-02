البرلمان الإيراني يعلن إصابة رئيسه علي لاريجاني بفيروس كورونا

أعلن البرلمان الإيراني، اليوم الخميس، إصابة رئيسه علي لاريجاني بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وقال البرلمان في بيان، إنه تم إجراء اختبار فيروس كورونا بعد ظهور أعراض الإصابه على لاريجاني، وكانت نتيجته إيجابية".





وأضاف البيان أن رئيس البرلمان بدأ العلاج وهو يخضع للحجر الصحي.





وفي وقت سابق الخميس، أعلن مسؤول صحي إيراني، ارتفاع وفيات الإصابة بفيروس كورونا إلى 3160، فيما تجاوزت الإصابات 50468.





وقال كيانوش جهانبور، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي اليوم، إن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا بلغت 3136 شخصا بعد تسجيل 124 وفاة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، مضيفا أن عدد الإصابات بلغ 50468 حالة.





ولم يكن المسؤولون الإيرانيون بمنأى عن الإصابات بالفيروس، فقد أصيب من قبل إسحاق جهانجيري النائب الأول لرئيس البلاد حسن روحاني، بالفيروس المتفشي بكثافة في إيران.





إنفوجراف.. "كورونا" يصيب 11 مسؤولا إيرانيا

كما ذكرت وكالة "فارس" للأنباء في وقت سابق أن محمد جواد إيرواني، المسؤول عن المراقبة والتدقيق المالي داخل مكتب المرشد علي خامنئي، أصيب بفيروس كورونا ووضع قيد الحجر الصحي.





ويعد إيرواني إحدى الشخصيات النافذة داخل مكتب خامنئي، بالإضافة إلى عضويته بمجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني (يراقب قوانين البرلمان في إيران).