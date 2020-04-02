البرلمان الإيراني يعلن إصابة رئيسه علي لاريجاني بفيروس كورونا

الخميس 02/أبريل/2020 - 05:41 م
علي لاريجاني
علي لاريجاني
وكالات
أعلن البرلمان الإيراني، اليوم الخميس، إصابة رئيسه علي لاريجاني بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال البرلمان في بيان، إنه تم إجراء اختبار فيروس كورونا بعد ظهور أعراض الإصابه على لاريجاني، وكانت نتيجته إيجابية".

وأضاف البيان أن رئيس البرلمان بدأ العلاج وهو يخضع للحجر الصحي.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن مسؤول صحي إيراني، ارتفاع وفيات الإصابة بفيروس كورونا إلى 3160، فيما تجاوزت الإصابات 50468. 

وقال كيانوش جهانبور، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي اليوم، إن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا بلغت 3136 شخصا بعد تسجيل 124 وفاة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، مضيفا أن عدد الإصابات بلغ 50468 حالة.

ولم يكن المسؤولون الإيرانيون بمنأى عن الإصابات بالفيروس، فقد أصيب من قبل إسحاق جهانجيري النائب الأول لرئيس البلاد حسن روحاني، بالفيروس المتفشي بكثافة في إيران.

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كما ذكرت وكالة "فارس" للأنباء في وقت سابق أن محمد جواد إيرواني، المسؤول عن المراقبة والتدقيق المالي داخل مكتب المرشد علي خامنئي، أصيب بفيروس كورونا ووضع قيد الحجر الصحي.

ويعد إيرواني إحدى الشخصيات النافذة داخل مكتب خامنئي، بالإضافة إلى عضويته بمجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني (يراقب قوانين البرلمان في إيران). 

قال كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، الخميس، إن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا بلغت 3136 شخصا بعد تسجيل 124 وفاة جديدة في الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، في تصريح للتلفزيون الرسمي، أن عدد الإصابات بلغ 50468 حالة، بعد تسجيل 2875 إصابة جديدة.

وأشار جهانبور إلى أن 3956 مصابا بكورونا في حالة حرجة، فيما تعافى 16711 من المرض.

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