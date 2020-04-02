مؤشر جديد حول اقتراب ويليان من يوفنتوس





أعطى الجناح البرازيلي ويليان، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، مؤشراً جديداً حول إقترابه من الإنضمام لفريق يوفنتوس الإيطالي، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وينتهي عقد ويليان مع البلوز بنهاية الموسم الجاري، وأعلن اللاعب عدم تجديد تعاقده، ليصبح متاحاً في الصيف المقبل دون مقابل، وسط تنافس بين أندية مانشستر يونايتد وأرسنال ويوفنتوس وبرشلونة وتوتنهام للفوز بخدماته.





ووجه ويليان الكثير من المديح والإعجاب بمدرب يوفنتوس ماوريسيو ساري، مما زاد من التكهنات حول إقترابه من السيدة العجوز.





وتحدث ويليان لشبكة ESPN الأمريكية قائلاً: "ماوريسيو ساري مدرب جيد للغاية، ويمتلك العديد من الأفكار والأساليب المثيرة لإهتمام".





وتابع: "ساري كان يقدم كرة قدم جيدة وممتعة مع تشيلسي، وكان يفضل دوماً حيازة الكرة في معظم أوقات المباراة".





واختتم: "ساري قاد الفريق للفوز ببطولة هامة مثل بطولة الدوري الأوروبي، بالإضافة للحصول على المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز".





يذكر أن ساري أشرف على تدريب ويليان خلال الموسم الماضي فقط، حينما تولي ساري قيادة تشيلسي الموسم الماضي 2019/2020.







