الزمالك يحيي ذكرى نبيل نصير

حرص نادي الزمالك على إحياء ذكرى رحيل نبيل نصير نجم القلعة البيضاء السابق بعد رحيله في عام 2016، حيث نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي فيس صورة للاعب وكتبت : يوافق اليوم الذكرى الرابعة لوفاة أحد رموزنا الكابتن نبيل نُصير.





ويعد نصير واحد من أبرز لاعبي نادي الزمالك على مدار تاريخ القلعة البيضاء، حيث اشتهر بضابط إيقاع وسط الملعب بفريق الزمالك خلال فترة الستينيات.





وشارك نبيل نصير نجم نادي الزمالك في دورة الألعاب الأولمبية عامي ١٩٦٠ و١٩٦٤، حيث سجل هدف في مرمى منتخب البرازيل بطل العالم في ذلك الوقت.





ويعد نصير من افضل اللاعبين في فترة الستينيات لجماهير نادي الزمالك، بسبب تفضيله الانتقال إلى القلعة البيضاء على حساب الاهلي، بالإضافة إلى هدفه الشهير في شباك عبدالجليل حارس الأهلي افضل حارس في مصر خلال هذه الفترة.





نجح نبيل نصير في الفوز مع نادي الزمالك بثلاثة بطولات للدوري المصري، و5 مرات كأس مصر، حيث قرر الاعتزل عام 1967 بعد حرب النكسة ليتجه بعدها إلى مجال التدريب والعمل الإداري.



