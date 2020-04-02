ريهام أيمن تكشف عن أول شئ ستفعله بعد انتهاء الحظر (صور)

نشرت الفنان ريهام أيمن مجموعة من الصور القديمة لها وتستعيد ذكريات خروجها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت "ريهام" في هذه الصور من داخل السوبر ماركت مرتدية بنطال من الجينز وبلوفر خفيف من اللون الرمادي وتقوم بشراء بعض الحلوى.وكتبت "ريهام" على هذه الصورة قائلة: "وحشني قوي أروح السوبر ماركت وخصوصا شوكولاتاتي المفضلة".وتابعت موجهة عبراتها لجمهورها تتسائل قائلة: "ايه أول حاجة هتعملوها بعد الحجر المنزلي ما يخلص، أنا هروح السوبر ماركت".وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: يارب الحظر يخلص بقا وأنا هنطلق ومحدش يوقفني، بحبك جدا.وفي سياق أخر تزوجت "ريهام" من الفنان شريف رمزي عام 2015 وأنجبت طفلين.و قدمت ''ريهام'' العديد من الأعمال الفنية منها المواطنX، صرخة نملة، العراف، قلب الأسد، حكايات بنات، خرم إبرة، حبيب الروح، محمود المصري، موجة حارة.