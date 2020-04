ريهام أيمن تكشف عن أول شئ ستفعله بعد انتهاء الحظر (صور)

View this post on Instagram

I miss the supermarket shopping days 🛒specially my favorite chocolates 🍫😔 #stayhome#staysafeandhealthy#quarantine #throwback#supermarket#shopping وحشني أوى أروح السوبر ماركت و خصوصاً شوكولاتاتي المفضلة. إيه أول حاجة هتعملوها بعد الحجر المنزلي ما يخلص ؟ - ✋🏻هاروح السوبر ماركت 🤣